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台南2022年「火神勇者」　消防形象月曆及MV即將登場

▲台南市消防局指出，2022年台南消防形象月曆及MV即將登場，請大家拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局指出，2022年台南消防形象月曆及MV即將登場，請大家拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導


台南市消防局於9月15日首度曝光2022年消防月曆拍攝花絮，府城消防月曆一向不以猛男為賣點，2022年度的月曆拍的是消防人員最真實的情感，整體拍攝企劃以故事及戲劇類型之拍攝風格為主，呈現出12個月份的主題設計，透過不同故事鼓勵大家勇於追求夢想，並期許療癒消防人員的心靈。

▲台南市消防局指出，2022年台南消防形象月曆及MV即將登場，請大家拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，2022年府城消防月曆主要是獻給勞苦功高的消防人員，以及在消防員身後一直支持鼓勵的家人及朋友。因為使命與承諾，讓他們選擇當一名消防員，他們也是凡人，因為勇於承擔這份使命，因而成就這份志業的不凡。

▲台南市消防局指出，2022年台南消防形象月曆及MV即將登場，請大家拭目以待。（圖／記者林悅翻攝，下同）


近2年因為新冠肺炎疫情的影響，民眾面對不斷變化的局勢，內心難免有所浮動。消防局長李明峯指出，明年度的消防月曆除了搭配防災、防火及救護等宣導標語，宣達民眾消防安全正確觀念，更與台南牙醫創作歌手蔡宗倫合作，加碼推出消防形象MV，希望透過每一個月份的夢想語錄及音樂MV，讓民眾在2022年能夠看見浴火重生。
台南市防局近期將曝光消防形象MV預告片，正式MV也即將上線，絕對是1部值得期待的好片，請大家拭目以待。

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