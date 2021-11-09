基隆稅務局「發票兌換月曆、日曆」13日開跑　數量有限送完為止

▲基隆稅務局「發票兌換月曆、日曆」13日開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為迎接2022虎年到來，同時宣導民眾購物消費使用載具索取雲端發票取代傳統紙本發票，基隆市稅務局將於13日上午8時30分辦理「2022年迎新春，發票兌換月曆、日曆活動」，共將送出月曆1500本、日曆500本，數量有限發完為止。

稅務局長歐秋霞指出，基隆市這幾年在林右昌市長的帶領下，由點、線、面逐步推動完成城市願景藍圖，各縣市對基隆市的印象已翻轉改變，基隆有很多特色漂亮景點，本次所印製的水果月曆，加入了基隆市熱門打卡景點圖片。

歐秋霞表示，水果月曆包括有基隆廟口夜市、城際轉運站、基隆要塞司令官邸、山海串聯豎梯工程、潮境公園、正濱漁港彩色屋、外木山沙灘、和平島公園、阿拉寶灣、中正公園、八斗子車站、基隆國際郵輪母港等，另外因應長者需求，已多年未推出，此次重出江湖的限量日曆兌換，藉由捐發票換月曆、日曆活動行銷介紹基隆。

迎接虎年即將到來，林市長預祝大家身體健康、萬事如意、虎年行大運。活動詳情：1、兌換時間：110年11月13日上午8時30分起；2、活動地點：基隆市安樂區稅務大樓一樓、七堵區行政大樓一樓及信義區公所三處同步辦理兌換。3、兌換方式：民眾只要捐出110年9-12月紙本發票6張或雲端發票3張，即可兌換精美稅務月曆1本。

另外，捐出110年9-12月紙本發票8張或雲端發票4張，即可兌換精美稅務日曆1本，每人限兌換月曆或日曆1本，數量有限，兌完為止，所募集的發票將全數捐給創世基金會等公益慈善團體，歡迎踴躍參加捐發票換月曆、日曆活動，一起貢獻您的愛心。

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