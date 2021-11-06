獨／2歲童淪白骨破案關鍵曝！父母稱走失　這句話讓他淚崩：死了

▲員警帶著男童父親到現場開挖，並擺上事先準備好的香燭，讓父親上香與孩子說說話。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

苗栗竹南一名2歲男童遭親生父母不當管教，埋屍樹林，事隔一年因6歲大姊遲遲入學註冊，被桃園市警局婦幼隊一路追人，才發現第三個孩子人間消失。男童父母堅稱孩子走失，員警卻發現許多不符常理的細節，花了一些時間和兩人聊天，最後在偵查隊副隊長林盈達的一句「讓孩子入土為安」，終於讓父親淚崩坦承「孩子死了」。

這起案件起因是因桃園市政府發現，一名已屆就學年齡的女童遲遲未前往註冊，通報婦幼隊深入調查後，透過一家人領補助的位置才找到苗栗竹南，由於領補助時不會留下地址，桃園市婦幼隊花了好大一番心力，終於鎖定確切位置，並轉報苗栗縣政府一同前往了解。

婦幼隊員警依著辦案經驗，對於弱勢家庭特別多了幾分留意，當時副分隊長徐彰慎一個一個詢問點名孩子的情況，才意外發現「少了一個」。

▲竹南分局長張中說，整起案件能快速偵破，有幾個關鍵人物，因為他們的警覺，才能讓孩子入土為安。



男童的父母親說「孩子走丟了，但未報案」，但婦幼隊員警認為，1歲多、2歲的孩子不太可能會自己走丟，且未報案的說法充滿疑點，很不合常理，因此立刻通報轄區竹南分局派員前往協助追查失蹤人口。

竹南分局副分局長張中回憶當時情形，大約下午3點多接獲通報失蹤兒童，員警一開始先以失蹤人口案方向偵辦，請父母到派出所了解事發經過，希望能幫忙找到孩子，聊著聊著，員警發現疑點重重，父母親對於孩子失蹤的細節始終交代不清，因此才進一步安排將父母親分開深聊。

▲男童母親在丈夫坦承後，也終於卸下心防承認，孩子早已死亡。

男童父堅稱「孩子走失」，負責父親這邊的是同為人父的竹南分局偵查隊副隊長林盈達，林盈達直覺有異，和父親開解，並以一個父親的角色告訴他「不論孩子是賣掉，還是發生什麼事，總是要讓大家知道他的下落，有沒有平安…如果真的是發生萬一，也要讓他入土為安才好」。

聽完這段話，男童父沉默了一瞬後向林盈達要了根菸，抽完菸後才崩不住情緒，哭著告訴林盈達「孩子死了」。

之後員警帶著父親前往埋屍地點開挖，果然在一處樹林中挖出2歲童的骸骨，員警擺上事先準備好的香燭，男童父拿起香，向死去的孩子告別。

從一開始堅持「走失」到情緒崩潰坦承「孩子死了」前後大約3個多小時，竹南分局副分局長說，這個案子真要感謝桃園市婦幼隊一開始的警覺，如果不是他們一直深入追查，死去的孩子可能還不見天日。

男童母親在丈夫坦承後也承認孩子早已不在人世，據兩人說，男童死亡時間大約在去年年中，不過這部分仍要等待解剖才能確認。

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