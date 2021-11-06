　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／2歲童淪白骨破案關鍵曝！父母稱走失　這句話讓他淚崩：死了

▲▼苗栗父母殺童埋屍現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲員警帶著男童父親到現場開挖，並擺上事先準備好的香燭，讓父親上香與孩子說說話。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗竹南一名2歲男童遭親生父母不當管教，埋屍樹林，事隔一年因6歲大姊遲遲入學註冊，被桃園市警局婦幼隊一路追人，才發現第三個孩子人間消失。男童父母堅稱孩子走失，員警卻發現許多不符常理的細節，花了一些時間和兩人聊天，最後在偵查隊副隊長林盈達的一句「讓孩子入土為安」，終於讓父親淚崩坦承「孩子死了」。

這起案件起因是因桃園市政府發現，一名已屆就學年齡的女童遲遲未前往註冊，通報婦幼隊深入調查後，透過一家人領補助的位置才找到苗栗竹南，由於領補助時不會留下地址，桃園市婦幼隊花了好大一番心力，終於鎖定確切位置，並轉報苗栗縣政府一同前往了解。

婦幼隊員警依著辦案經驗，對於弱勢家庭特別多了幾分留意，當時副分隊長徐彰慎一個一個詢問點名孩子的情況，才意外發現「少了一個」。

▲▼竹南分局副分局長張中說明開挖情況。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南分局長張中說，整起案件能快速偵破，有幾個關鍵人物，因為他們的警覺，才能讓孩子入土為安。

男童的父母親說「孩子走丟了，但未報案」，但婦幼隊員警認為，1歲多、2歲的孩子不太可能會自己走丟，且未報案的說法充滿疑點，很不合常理，因此立刻通報轄區竹南分局派員前往協助追查失蹤人口。

竹南分局副分局長張中回憶當時情形，大約下午3點多接獲通報失蹤兒童，員警一開始先以失蹤人口案方向偵辦，請父母到派出所了解事發經過，希望能幫忙找到孩子，聊著聊著，員警發現疑點重重，父母親對於孩子失蹤的細節始終交代不清，因此才進一步安排將父母親分開深聊。

▲▼ 「苗栗埋屍狠父母」正面曝光！檢警漏夜開挖2歲男童。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲男童母親在丈夫坦承後，也終於卸下心防承認，孩子早已死亡。

男童父堅稱「孩子走失」，負責父親這邊的是同為人父的竹南分局偵查隊副隊長林盈達，林盈達直覺有異，和父親開解，並以一個父親的角色告訴他「不論孩子是賣掉，還是發生什麼事，總是要讓大家知道他的下落，有沒有平安…如果真的是發生萬一，也要讓他入土為安才好」。

聽完這段話，男童父沉默了一瞬後向林盈達要了根菸，抽完菸後才崩不住情緒，哭著告訴林盈達「孩子死了」。

之後員警帶著父親前往埋屍地點開挖，果然在一處樹林中挖出2歲童的骸骨，員警擺上事先準備好的香燭，男童父拿起香，向死去的孩子告別。

從一開始堅持「走失」到情緒崩潰坦承「孩子死了」前後大約3個多小時，竹南分局副分局長說，這個案子真要感謝桃園市婦幼隊一開始的警覺，如果不是他們一直深入追查，死去的孩子可能還不見天日。

男童母親在丈夫坦承後也承認孩子早已不在人世，據兩人說，男童死亡時間大約在去年年中，不過這部分仍要等待解剖才能確認。

►開名車扮「建築少東」　租借鐵板轉賣撈200萬

►新竹不孕治療全台第3高「竹科人過半」　工程師拚當爹媽：看CP值

►竹科夫妻拚生娃！不孕求診數偏多　醫師曝關鍵因素

►2歲童只剩遺骨、尿布　高大成曝「虐童特徵」驗屍要追3大關鍵

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
快訊／德州音樂祭驚傳「多人死傷」！　上百人大規模踩踏
59.4萬劑AZ疫苗11月底到期！　莊人祥認「擔心報廢」
快訊／第十四輪開打莫德納！　是否開放混打？莊人祥回應了
快訊／情侶全身赤裸　雙雙陳屍摩鐵浴缸
掛號預約就可打疫苗！　指揮中心公布條件：BNT第二劑須滿18
快訊／又有疫苗來！我國自購AZ疫苗59.4萬劑晚間抵台
快訊／今本土+0　北市本土女「偽陽性」撤案號
LIVE／北市本土女「疑偽陽性」　指揮中心最新說明
獨／2歲童淪白骨「父母稱走失」　1句話讓他淚崩：孩子死了
獨／蛇蠍女行凶前墮胎！母避居崩潰想輕生　小妹不敢上學
快訊／北市情侶分手「女揮刀殺男友」！　走廊都是血
陸房價大跌打7折！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽對方拿日本國旗　保全持飛刀一中商圈追趕下場出爐

快訊／高雄摩鐵驚見雙屍！時間到沒退房　情侶裸躺浴缸

紅衣男要匯2萬美金投資疫苗　警雞婆查出「美人計」

5歲童不想念ㄅㄆㄇ...一個Move遭鎖門外　昏暗街頭痛哭30分鐘

婦產科醫師動漏尿手術「麻醉DIY」　害她滲淪植物人

又闖什股海域摸蛤！他揮手求救　下秒遭海浪吞噬

獨／2歲童淪白骨破案關鍵曝！父母稱走失　這句話讓他淚崩：死了

快訊／北市情侶分手「女揮菜刀殺男友」　手腳+背部皮開肉綻濺血

2歲童遭父母虐死！傳「挖洞活埋」…檢警澄清：死因待解剖釐清

獨／蛇蠍女行凶前墮胎！母避居崩潰想輕生　小妹不敢上學

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

不爽對方拿日本國旗　保全持飛刀一中商圈追趕下場出爐

快訊／高雄摩鐵驚見雙屍！時間到沒退房　情侶裸躺浴缸

紅衣男要匯2萬美金投資疫苗　警雞婆查出「美人計」

5歲童不想念ㄅㄆㄇ...一個Move遭鎖門外　昏暗街頭痛哭30分鐘

婦產科醫師動漏尿手術「麻醉DIY」　害她滲淪植物人

又闖什股海域摸蛤！他揮手求救　下秒遭海浪吞噬

獨／2歲童淪白骨破案關鍵曝！父母稱走失　這句話讓他淚崩：死了

快訊／北市情侶分手「女揮菜刀殺男友」　手腳+背部皮開肉綻濺血

2歲童遭父母虐死！傳「挖洞活埋」…檢警澄清：死因待解剖釐清

獨／蛇蠍女行凶前墮胎！母避居崩潰想輕生　小妹不敢上學

陳柏惟4問推薦林靜儀　「我將成為她的志工」

德州音樂祭驚傳「多人死傷」　百人踩踏後又出事！失控畫面曝光

內資錢進中小股籌碼輕盈　資金簇擁押小不押大

「青色握壽司」撒上金箔好夢幻！神秘物質讓網讚嘆：願意嘗試

高中生零用錢「1萬不夠花」　爸直接加碼！網見超扯金額全傻眼

創新高3族群大揭密

59.4萬劑AZ疫苗11月底到期！莊人祥認「擔心報廢」1關鍵避免

元宇宙正夯　相關概念股還能追嗎？

不爽對方拿日本國旗　保全持飛刀一中商圈追趕下場出爐

快訊／高雄摩鐵驚見雙屍！時間到沒退房　情侶裸躺浴缸

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

即／阿羅哈客運驚傳財務危機　股東聲請宣告破產

木柵「少女命案」沉冤27年　檢突收匿名信淚訴：學校不讓我們講

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

觀落陰後性格大變「刺警學霸」驚人學歷曝光　網怕爆

酒店妹「肚塞石塊誘殺」刑警也傻眼　高大成揭誇張真相

印尼女來台遭囚12年淪性奴

2歲兒遭爸媽不當管教亡　埋屍詐領育兒津貼

直擊信義區夜店首日復工　包廂標出7位數

苗栗殺童「埋屍現場」曝！狠媽懷胎35周將臨盆

即／北市情侶談分手「女揮菜刀追殺男友」

獨／蛇蠍女原是酒店童話　對戰包養男從包廂打到大廳

即／高雄摩鐵驚見雙屍！時間到沒退房　情侶裸體躺浴缸

女兒挺老公鬥父母！雙拳vs刀棍+換鎖奪透天厝

更多熱門

相關新聞

2歲童只剩遺骨　高大成曝「虐童特徵」追3大關鍵

2歲童只剩遺骨　高大成曝「虐童特徵」追3大關鍵

苗栗竹南一名2歲男童遭親生父母不當管教，埋屍樹林，事隔一年因6歲手足遲遲沒上學，經桃園市政府調查，苗栗縣竹南分局接手追查，才發現2歲男童早已化成一堆白骨。法醫高大成說，一般虐童案常見三特徵，但若男童只剩白骨，尋找虐童證據時的確比較棘手。

4歲童控被師打「幼兒園遭停辦」　同校家長反彈

4歲童控被師打「幼兒園遭停辦」　同校家長反彈

即／高雄師涉虐5童　幼兒園停辦6個月

即／高雄師涉虐5童　幼兒園停辦6個月

4歲童控遭老師打　高市社會局調查

4歲童控遭老師打　高市社會局調查

高雄師不滿4歲童不睡午覺　拿玩具狠敲

高雄師不滿4歲童不睡午覺　拿玩具狠敲

關鍵字：

虐童埋骨

讀者迴響

熱門新聞

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

聖結石飛捷克「錢哪來的」　網揭2點：有料

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

17歲歐陽娣娣拍陸劇出道！　丫鬟造型曝光

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面