2022台東形象月曆　繪聲繪影傳遞台東慢經濟

▲台東縣長饒慶鈴，開箱台東形象月曆。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2022年台東縣政府以「Re: Taitung 台東」為主題，熱情邀約所有人前來台東，感受山水美景和慢生活，12日由台東縣長饒慶鈴於台東設計中心為台東形象月曆開箱，此次不僅將去年首創AR月曆升級為 APP版本，並與聲音藝術家吳燦政合作，融合視覺和聽覺製作，帶領大家體驗台東特有的慢經濟文化。

饒慶鈴表示，「Re: Taitung 台東」是以邀請函作為2022年月曆的發想主軸，中英文的Re:與__皆有信件回覆的意涵，台東形象月曆就如同1份誠摯的邀請，引發所有人對台東的想像與渴望，期許收到月曆的邀請對象，也能回應這份期待；Re又有延伸的多重意義，像是記錄(Record)、復甦(Revive)、重聚(Reunite)，再創造(Recreative)等，透露疫情後能與大家重聚的期待。透過內容企劃，收錄台東特有的深度文化及豐富生態，希望在翻閱12個月份主題後，發掘打開台東的新方式。

此次月曆精選12項代表台東的主題，如鏢旗魚、炒海鹽、炸寒單等，插畫與設計以色塊、光影呈現抽象的律動感，希望留給使用者更多對台東的想像。延續去年結合AR技術並升級APP版本，今年更邀請曾參與「南方以南」的藝術家吳燦政老師，為2022台東形象月曆製作1首分為12個段落的聲音專輯，以文化傳承與技藝的聲音素材結合音樂，紀錄台東的聲音，期待透過真實的聲音記錄提升立體感受。每個月主題搭配一段切題的聲音創作，皆是現場直接收音後重新編曲而成；民眾下載「RE:TAITUNG」APP後掃描月曆上的插畫，即可以AR互動形式聽見音樂，並引導至網頁深度傳遞臺東慢經濟的文化特色內容。

縣府文化處長顏志光說明，這不只是1份月曆，更是希望帶給大家的台東故事，期待台東元素可以陪伴大家2022每1天日常。2022年台東形象月曆盒體設計為本身可做手機支架與月曆展示功用；重複利用與便於使用的性能不減。今年特別挑選台東在地逸品茶園分級評鑑金獎茶款——台東鹿野原生的紅烏龍，作為預購贈禮，讓購買民眾認識台東栽種紅烏龍的歷史外，也能一起用1杯茶的時間認識台東，聆聽台東。