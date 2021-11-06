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社會 社會焦點 保障人權

2歲童只剩遺骨、尿布　高大成曝「虐童特徵」驗屍要追3大關鍵

▲▼ 「苗栗埋屍狠父母」正面曝光！檢警漏夜開挖2歲男童。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲2歲男童疑受虐致死，被發現時只剩白骨，檢警還要繼續深入調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者陳凱力／苗栗報導

苗栗竹南一名2歲男童遭親生父母不當管教，埋屍樹林，事隔一年因6歲手足遲遲沒上學，市府起疑，苗栗縣竹南分局接手追查，才發現2歲男童早已化成一堆白骨。法醫高大成說，一般虐童案常見三特徵，但若男童只剩白骨，尋找虐童證據時的確比較棘手。

檢方說，一開始是竹南分局收到桃園市府轉報，一名屆就學年齡的6歲女童遲遲未前往註冊，因此桃園市婦幼隊、苗栗縣府社會處分別登門關切，並委託竹南分局警方協尋。員警訪查學童生母陳女、以及同居人林男後，發現陳女育有4名子女(6歲、3歲、2歲、1歲，除了6歲女童外，其餘3童均與林男所生)，但排行老三的2歲男童卻不見蹤影，深入追查才發現男童早已不在人世。

檢警4日晚間前往埋屍樹林進行開挖，挖掘後發現遺體明顯腐爛，現場僅剩遺骨、尿布以及簡單衣物。檢方將於5日相驗、10日解剖釐清死因。

▲▼苗栗父母殺童埋屍現場。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲檢警開挖，只見男童只剩骨頭、衣物及尿布，皮肉已全腐化。

據了解，男童骨骸完整，雖有些許傷痕，但檢警初步認為不像外力所致，懷疑可能是埋屍時造成，不過還需由法醫解剖後才能確認。

法醫高大成表示，一般虐童案件有三大特徵：骨折、燙傷、顱內出血，如果屍體只剩白骨，已經看不出皮外傷，又驗不出這三項，的確很難與虐童直接劃上等號。

高大成解釋，首先，一般這麼小的孩子骨頭很軟，很容易受傷，如果有打、有外力，很容易造成骨折，骨折也並非要整根斷了才叫骨折，還有一種叫線狀骨折，特別容易出現在有顱內出血的頭骨中，只要打開頭骨，就會發現線狀骨折造成的「股痂」。其次，如果孩子的頭部曾經遭受撞擊、導致顱內出血，即使未達骨裂程度，也可以在頭骨內找到血痕。

還有，兒童受虐不只一種形式，尤其屍骨若肉身已滅，只剩白骨，檢驗起來更加不容易，所以也可以從骨切片下手，檢驗孩子生前是否營養不良，或是嚴重營養不良已經導致骨質酥鬆，這些都可以成為佐證。

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