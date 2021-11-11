3張圖回顧李應元立院身影　他憶那一年共同關切老屋耐震

▲時任民進黨立委李應元出席老屋耐震公聽會。（圖／民進黨立委莊瑞雄提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委莊瑞雄11日晚間證實，前駐泰國代表、環保署長李應元病逝於台大醫院，享壽68歲。回顧李應元在立法院的身影，他在2016年擔任立委期間，更曾與民進黨立委莊瑞雄、許智傑、時任民進黨立委姚文智共同召開公聽會，共同關心老屋耐震問題。

莊瑞雄11日晚間在以「永別了！黑名單的勇士」為題在臉書發文表示，李應元將追求自由民主的勇氣留給台灣，自己有幸在李應元參選台北市長時，成為他的執行總幹事，挑戰連任的時任市長馬英九，雖然結果是敗選，但在過程中他堅持理念，永遠用正面的力量鼓舞團隊的士氣。

莊瑞雄回憶，自己在剛擔任立委的時候，李應元的辦公室就在他的隔壁，兩人常常一起討論法案，「瑞雄啊！對的事、就要堅持！」這是李應元常常跟他說的，自己何其榮幸與李應元生活在同一個世代，在同一個政黨，為同一個目標努力。

莊瑞雄說，李應元對抗國民黨威權、信仰民主自由，他的人生是台灣民主化的縮影，雖然李應元已離開，但是追求民主自由的勇氣會留下，自己也會延續李應元的精神繼續走下去。

李應元曾經擔任駐泰國台北經濟文化辦事處大使、駐美國台北經濟文化代表處公使、行政院環境保護署署長、勞動委員會主委、行政院秘書長、雲林縣副縣長及立法委員等，公部門資歷相當完整。

李應元更曾挑戰尋求連任的台北市長馬英九，最後未能當選，亦曾參與民進黨雲林縣長黨內初選，最終由現任中選會主委李進勇出線並當選，他在今年8月因病請辭駐泰國大使一職後回台，11日晚間6時半因罹患胰臟癌病逝，享年68歲。

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