連國民黨也少有批評　陳其邁悼李應元：這2件事是他的最愛

▲李應元生病前後對比照。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝駐泰代表處臉書）

記者賴文萱／高雄報導

駐泰國前代表李應元11日傍晚病逝，享壽68歲。高雄市長陳其邁發文哀悼表示，李應元「做什麼，像什麼」，笑臉迎人、謙謙君子，對理念相當堅持、但總能以理服人，贏來對手的尊敬，連國民黨也鮮少人對他有批評，他的微笑及堅持的理想，會深深伴著一起打拚的夥伴，一起前進。

陳其邁說，聽到應元過世，真的令人非常難過。「應元和我，是台大公衛學院的學長學弟，1995年一起選上立委，1998年立法院第四屆，我們一起連任。在第二會期時，他任黨團總召、我則擔任幹事長，我們並肩作戰，共同為台灣打拚。」

▲陳其邁發文哀悼李應元，稱讚他「做什麼，像什麼」。（圖／翻攝自陳其邁FB粉絲專頁）

笑臉迎人、謙謙君子，對理念相當堅持、但總能以理服人，贏來對手的尊敬，連國民黨也鮮少人對他有批評。「做什麼，像什麼」，陳其邁說他曾表示，李應元被大家開玩笑是「工具人」。

陳其邁表示，雖然李應元歷任很多不同領域的工作，不過，他知道，擴展國際空間、維護台灣主權，是他的最愛，也是他一輩子努力的目標。

「即使忍受著病痛的拖磨，仍然在外交前線奮戰。我相信，應元的微笑及堅持的理想，會深深伴著一起打拚的夥伴，一起前進。應元，一路好走！」