北市i-Voting海選成功要感謝李應元　賴香伶悼：國家不可多得人才

▲民眾黨立委賴香伶。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前駐泰代表李應元昨（11日）壺腹癌病逝，享壽68歲。民眾黨立委賴香伶12日表示，聽聞消息相當震驚，令人難過，過去台北市政府的i-Voting海選必須感謝李應元的堅持與付出，「國家不可多得人才，如今突然殞落，令人感傷」。

賴香伶表示，李應元昨晚因病去世，聽聞消息相當震驚，令人難過。李應元聰明靈活、博學強記，只要有見過的工會幹部，就能叫出名字，令許多工會幹部折服不已，也因此使他的友人遍佈各階層。

賴香伶回顧，2014年台北市長柯文哲透過i-Voting海選台北市勞動局長，擔任競選總幹事的李應元當時負責主持i-Voting 海選，「過程中，我一度因海選制度不公問題退出」，但李應元仍不厭其煩來回溝通，確保海選公平進行，也因此最終在投票獲選為勞動局長，讓台北市政府的i-Voting首次海選得以完成，該次i-Voting 的成功，必須感謝李應元的堅持與付出。

賴香伶表示，來到立法院後，也曾因公與李應元碰面，他去年前往泰國履新前，曾特別來立法院辭行，沒想到竟是最後一面，相當遺憾。李應元在行政、外交歷練豐富，協調鼎鼐功力絕佳，是國家不可多得人才，如今突然殞落，令人感傷。

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