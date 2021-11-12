「李應元是全方位作戰難得幹才」　柯建銘：天堂必有他朗爽笑聲

▲李應元擔任環保署長期間赴立法院備詢。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

駐泰國前代表李應元11日晚間因病辭世，享壽68歲。民進黨立院黨團總召柯建銘透過臉書表示，李應元是一生為台灣付出的勇者，25年來兩人並肩作戰，李是善於溝通、協調、整合的難得幹才，可全方位作戰，「我知道所有你的朋友、同事皆有說不盡的哀思，一路好走，離苦得樂，天堂上必有你朗爽的笑聲。」

柯建銘今天凌晨透過臉書表示，「一生為台灣付出的勇者，永別了，應元兄！」他與李應元自1996年在立法院同事時認識，25年來，不管李應元在立法院或行政部門，兩人都是一起打拼，並肩作戰的老戰友。

柯建銘形容，李應元熱情、達觀、永不氣餒，又善於溝通、協調、整合、邏輯清楚，是他的人格特質，故在任何職務，他都可全方位作戰，是難得的幹才。

柯建銘談及，尤其李應元擔任兩任行政院秘書長期間，朝小野大，黨內外都要面對溝通，倍感辛苦，但他每一次碰到自己，總是笑臉說出：「總召，兄弟啊，有何可以分享的？」

柯建銘說，他知道李應元語意在鼓勵自己，「困難的事我們一起來解決」，並嘆息道，「不忍再憶往了，我知道所有你的朋友、同事皆有說不盡的哀思，一路好走，離苦得樂，天堂上必有你朗爽的笑聲。」

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