與多男淫亂爆紅後出家！「子宮作家」瀨戶內寂聽病逝　享耆壽99歲

▲瀨戶內寂聽於9日病逝，享耆壽99歲。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

日本曾獲得文化勳章的知名尼姑作家瀨戶內寂聽，11月9日因心臟衰竭在京都市的一所醫院病逝，享耆壽99歲。瀨戶內寂聽生前曾發表多部以戀愛為主題的小說，更曾將自己出家前與多名男子的不倫關係寫入作品，傳奇的一生十分精彩。

綜合NHK與京都新聞報導，瀨戶內寂聽是留名日本當代歷史的「奇女子」。她在1922年生於德島縣經營佛壇店的瀨户內家，本名為瀨户內晴美。成年後，她在就讀東京女子大學時嫁給學者佐野淳，2人育有一名女兒。婚後，不甘寂寞的瀨戶內與丈夫的學生發生畸戀，於是她決定拋夫棄女，正式與丈夫離婚，並前往東京發展其作家之路。

1956年，瀨戶內發表了處女作《女大學生・曲愛玲》，並獲得新潮同人雜誌獎，成功進入文學圈。這段時間，她和一名已婚作家陷入不倫戀，更多次與好幾位男性發生關係，私生活相當淫亂。瀨戶內還將她開放的性生活寫入小說，因此她的作品內容有非常多的性愛情節，被看做是「黃色小說」，也讓她被冠上「子宮作家」的外號。

1973年，51歲的瀨戶內看破紅塵，並在天台宗的幫助下出家成為尼姑。她進入佛門後，斷了所有的男性關係，除了反省自己過去太沉溺於男色外，也認真地過著信仰生活、積極弘法。她還不斷參與公共議題，除了曾在2016年發布影片批評死刑、支持廢死外，也曾為了反對九一一恐怖攻擊事件的報復攻擊而絕食抗議。

瀨戶內一生摯愛文學，也積極寫作。直到2017年，長期受病痛困擾的瀨戶內即使已年屆95歲高齡，卻堅持將自己與病魔鬥爭的經驗寫成長篇小說《生命》，而且直到晚年仍在不少報章雜誌連載作品。NHK報導，瀨戶內在10月因身體不適送院治療，可惜卻在11月9日因心臟衰竭在京都市的一所醫院病逝，享耆壽99歲。

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