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日本批准18歲以上打BNT第3劑！　預計12月醫護優先開打

▲▼日本疫情,日本疫苗。（圖／路透）

▲日本批准施打輝瑞／BNT第3劑疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省11日正式批准輝瑞／BNT疫苗作為第3劑新冠疫苗使用，開放對象為18歲以上民眾。12月起將優先替醫護人員接種，2022年初則是長者，接下來則會針對不同年齡層陸續開放第3劑。有關於莫德納是否開放施打第3劑，厚勞省則表示，最快也要等到2022年3月。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省11日批准，已經接種完2劑疫苗且施打完第2劑疫苗超過8個月以上的18歲以上民眾，可施打第3劑新冠疫苗。目前僅開放輝瑞／BNT疫苗，莫德納則還要再等等。而年底將會優先開放第一線的醫療工作人員施打，2022年1月則開放高齡長者接種。

輝瑞／BNT是日本首度核准施打的第3劑疫苗，雖然日本目前已經開放12歲以上民眾施打第1劑與第2劑輝瑞／BNT疫苗，但是由於能夠證明未滿18歲兒童施打第3劑疫苗的安全性和有效性的資料還不足，因此目前僅開放至18歲以上。

根據日本的疫苗接種時程，12歲以上18歲以下已經接種2劑完整疫苗的孩童，第一批最快2022年2月就會符合施打第2劑滿8個月的條件，因此厚生勞動省也將在這段時間內積極根據輝瑞／BNT提供的補充資料，來研究後續是否要調降第3劑疫苗的施打年齡門檻。

另一方面，厚生勞動省也致力在2022年3月批准莫德納施打第3劑疫苗，不過屆時將會以職場接種為主。

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