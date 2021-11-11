首屆飛鼠市集嘉年華中興新村登場　按讚打卡就送振興券

▲飛鼠市集攤商推出的「魯凱頭目餐」令人垂涎。（圖／翻攝「飛鼠市集＆Tai農芋」臉書粉團）

記者高堂堯／南投報導

為振興原民產業經濟，南投縣政府將於20日在中興新村舉辦「2021南投原鄉FUN樂團-飛鼠市集暨原住民族豐采活力嘉年華」，除號召50組具原民知名度及風格的優秀攤商，推出「魯凱頭目餐」等美食、文創、傳統技藝體驗等商品和活動，當天也預計發出1000張面額100元的「振興飛鼠券」，現場打卡按讚即可領取一張，歡迎民眾到場同樂。

縣府指出，該活動將以原民美學風格呈現部落風情，規劃有「文創品牌區」、「原鄉特色料理區」、「烤大豬區」、「共融遊戲體驗區」、「原鄉餐桌食尚區」等5大區域，內容除原民手工編織物、燒工陶藝、原民傳統美食等，還有高山獵人技藝體驗、飛鼠森林花冠體驗、小小獵人親子活動、雲身運動跳床體驗等，適合親子家庭、喜愛風格市集的朋友參與。

▲▼飛鼠市集暨原住民族豐采活力嘉年華活動，現場按讚打卡即可獲振興券。（圖／翻攝「飛鼠市集＆Tai農芋」臉書粉團）

縣府原民局表示，受到疫情影響，南投地區原民產業經濟及活動均受創，尤其是文化表演、文創產業及烤豬等料理業者，因此舉辦第一屆的「南投原鄉FUN樂團-飛鼠市集暨原住民族豐采活力嘉年華」活動，希望民眾支持。

該活動地點於中興新村小巨蛋停車場旁，預計上午10時開始，所有攤位、共融遊戲都可使用振興飛鼠券，消費滿500元再加送一張；多數體驗活動採現場報名，「小小獵人」親子活動則採線上預約報名，活動相關資訊及報名連結搜尋「飛鼠市集＆Tai農芋」臉書粉絲專頁。



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