五倍加碼更貼「馨」　蔡清祥掏現金、邢泰釗任一日店長助買氣

▲法務部長蔡清祥（中左）、高檢署檢察長邢泰釗（中右），以實際行動消費更生人、馨生人商品。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國內疫情趨緩，政府急欲振興經濟。為了幫助更生人、馨生人行銷產品，增加經濟收入，法務部特別推出補助商家銷售金額2成與消費者優惠折扣等振興方案，並舉辦宣傳活動。法務部長蔡清祥直接掏出現金購買，另外高檢署檢察長邢泰釗也擔任「一日店長」，聯手炒熱買氣。

「買起來！買起來！」這是法務部10日下午喊得最多的口號。為了配合行政院「振興五倍券」政策，法務部先前已經結合財團法人臺灣更生保護會、犯罪被害人保護協會，推行「紓困關懷」措施。這次更為了幫助更生人、馨生人能更增加收入，蔡清祥與邢泰釗，帶頭消費振興經濟。

▲法務部長蔡清祥直接從皮包掏出現金，購買更生、馨生商品。（圖／記者吳銘峯攝）

在10日舉行的宣傳記者會中，蔡清祥致詞時表示，法務部推動更生保護、犯罪被害人保護工作，就是「從別人的需要，看到自己的責任」。所以在面對疫情時，從一開始的防疫階段，主動關懷更生人及馨生人做好防疫，並提供必要之防疫物資，確保健康無虞；紓困階段，動員更保、犯保、榮譽觀護人協進會等三大系統資源，推出司法保護緊急紓困方案，從供給面「紓困採購團」及需求面「抗疫關懷箱」幫助近1萬6千名更生人、馨生人、受保護管束人及其家庭渡過疫情難關，讓個案感受到政府與社會的溫暖。

另外邢泰釗則是站上舞台，擔任「一日店長」，親自叫賣，他對這次參與活動的更生、馨生商家，也都如數家珍，包含「復咖啡」、「艾格諾先生蛋捲」等更生商家，以及「貓本家-寵物友善咖啡館」、「黑糖老薑」、「樸之緣-手工皂」、「斑家木作」、「瀚升杯袋」等馨生商家。他也期望透過這樣的活動，讓外界看到更生人、馨生人的努力，更希望社會大眾體會弱勢的需要，一起以實際消費來挺更生、護馨生。

▼高檢署檢察長邢泰釗擔任一日店長活動，現場叫賣。（圖／記者吳銘峯攝）

▼法務部長蔡清祥現場購買艾格諾先生蛋捲。（圖／記者吳銘峯攝）