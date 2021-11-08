茭白筍、百香果、香菇、紅甘蔗合體　埔里農業嘉年華周末登場

▲匯聚在地4大農特產品的2021埔里農業嘉年華將於11月13、14日熱鬧登場（下同）。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情衝擊百業生計，埔里地區農產品的銷售也受影響，埔里鎮將於本周末辦理「2021埔里農業嘉年華」推廣活動，大量運用當地蔬果農產，以廚藝推廣、小農市集，廚藝趣味競賽、美食品嚐等，提供平台場域，可以直接購買到埔里優質且具有溯源的4大特色農特產品，鼓勵民眾多加消費。

本活動由行政院中部聯合服務中心、埔里鎮公所與埔里鎮農會、有限責任南投縣大坪頂蔬果生產合作社，與在地茭白筍、百香果、香菇、紅甘蔗相關農民與從業者，於13、14日在埔里花卉物流中心聯合舉辦。

埔里鎮長廖志城表示，「2021埔里農業嘉年華」系列活動透過整合規劃，聚集茭白筍農、百香果農、香菇農、紅甘蔗農等埔里4大特色農產，還結合國姓鄉咖啡、魚池鄉紅茶、仁愛鄉高山好茶及蔬菜的農特產品市集，讓農民可相互交流切磋，並藉此吸引全國遊客、鎮民參與，刺激農產消費、提升農民收入，也促進台灣農村再生。

埔里鎮農會理事長胡嘉宸表示，希望透過活動刺激促進茭白筍、百香果、香菇、紅甘蔗產業經濟，並帶動農村觀光發展，還可有效活化轉型花卉物流中心的閒置空間，並跳脫農業嘉年華為鄉鎮市級系列活動的想像，吸引全國民眾參與。

行政院中辦執行長蔡培慧認為，推動農村觀光節慶可增加提升青年返鄉務農的意願、讓農家子弟了解農業的精髓與精神，並透過以教育文化為根基的趣味活動、農產美食料理體驗了解農作物的生長過程，並搭配在地特色蔬菜箱，邀請知名大廚運用在地農產實際入菜料理美食，更增添農業嘉農華的樂趣、寓教於樂。



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