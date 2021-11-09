批各縣市重陽敬老金加碼　柯文哲：將在立院推動立法「全台統一」

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲上任後廢除重陽敬老金，但台北市議會國民黨團近期重啟「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」審議，讓柯文哲日前直言，1500元敬老金是用於選舉綁樁，反對各縣市加碼發放非法定社會福利。身兼民眾黨主席的柯文哲9日再表態，乾脆在立法院推動立法，讓全國統一制度。

無黨籍台北市議員陳建銘9日於北市議會市政總質詢時提及，明年是柯文哲任期最後一年，到底發不發重陽敬老金？柯文哲回應，現在沒有編預算，當然沒有辦法發。

陳建銘指出，現在有黨團在推動「重陽敬老禮金自治條例」，但他們認為重陽禮金不應淪為買票工具，是否可以讓立院黨團推動其制度化，否則六都「都在比賽」，甚至有發到1萬元的情形，「要不要發是你的選擇，但對老人家來講，情感上相對剝奪感非常嚴重。」所以希望重陽敬老金可以制度化。

而柯文哲則說，「好，我們在立法院來推動這個（重陽敬老金制度）立法。」應該要讓其制度全台統一。

面對台北市議會國民黨團重啟「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」審議，柯文哲曾於8日表示，自己非常反對台灣社會福利制度「放任每個縣市自己去加碼」，很多縣市的重陽敬老金額都不同，台北市財政並不是經不起，但這是筆預算，講直接點，「何必跟大家一起墮落？」社會福利應有國家統一標準，而不是放任每個縣市去加碼，導致每個縣市長只好「輸人不輸陣」一直加碼，「結果就是債留子孫。」