參選中山大同區市議員　林珍羽：我有信心代表民眾黨拿下席次

▲林珍羽。（圖／翻攝自林珍羽臉書粉專）



記者杜冠霖／台北報導

2022議員選舉將近，前北市副發言人林珍羽已離職，全心投入明年北市中山、大同區選戰，林珍羽今上網路節目時表示，自己有信心拿下該區議員席次，也會提醒自己透過理性務實方式問政，「不希望自己成為新聞上看到的那些議員。」

林珍羽日前辭去北市府副發言人身分，投入明年2022議員選戰，而林珍羽父親為現任台北市議員、民眾黨台北市黨部主委林國成。

談到從父親林國成手中接棒參選2022市議員，林珍羽表示，青年願意投入參政，就是希望能夠開疆闢土，把份內事情做好，將民意真實反應出來，相信會獲得最大認同，「自己也有信心拿下台北市中山、大同區議員席次，不然也不會願意跳出來。」

針對外界說她是「政二代、千金」，林珍羽說，「大家不要這樣講，我真的是千斤頂」，因為出來參選後的所做所為，都是代表著政黨、市長柯文哲、或是父親林國成，她所有表現也會攸關對這些人的看法。

林珍羽提到，不希望自己成為新聞上看到的那些議員，民眾黨就是希望透過理性務實方式問政，對百姓才有益處，同時也要時時刻刻提醒自己，那些議員的表現百姓是否買單，還是只為鞏固特定群眾，「民眾黨身為新興政黨，要與現有政黨有所不同，民眾才會願意給機會。」