曾被林靜儀罵「沒疫調匡列」　柯文哲：她對醫學了解不夠

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨日前徵召前立委、醫師林靜儀參選台中第二選區立委補選，兼任民進黨主席的蔡英文總統宣稱，林靜儀是「中二選區最強候選人」，但林靜儀過往言論卻被網友一一翻出來引發討論。針對林靜儀曾批評北市府疫情期間沒做疫調匡列，台北市長柯文哲直言，這代表林靜儀在醫學上「不太懂」、「她對醫學了解不夠」。

柯文哲9日赴台北市議會備詢，國民黨籍台北市議員王欣儀指出，媒體曝光國民黨將派前立委顏寬恒投入台中第二選區立委補選，民眾黨是否會派人參與中二地區補選？身兼民眾黨主席的柯文哲說，此事已有告訴民眾黨台中市黨部「自己處理」，不需要每件事都來問他。

王欣儀質疑，民眾黨至今都沒決定是否派人補選，是不是擔心不如基進黨，或怕被講「4％仔」？柯文哲回應，民眾黨跟民進黨不太一樣，不是主席決定提名誰，自己主張地方分權，所以告訴台中市黨部自己討論，有結果再向他說即可。

王欣儀提到，民進黨要徵召被蔡英文形容是「中二最強候選人」的林靜儀，但對方過往爭議言論不少，包括被踢爆是請假冠軍、女版陳柏惟，且曾對北市府或柯文哲有不少批評，例如稱台北市政府沒疫調匡列，在北農群聚事件發生時，也批評柯文哲「不是無能就是邪惡」，還說台北市衛生局疫調不實，害慘全台灣。

柯文哲表示，「這就表示她在醫學上不太懂，她對醫學了解不夠。」除非林靜儀是故意講謊話，不然就是對醫學了解不夠，「我只能這樣善意的解釋。」

至於被批評「不是無能就是邪惡」，柯文哲認為，自己沒有意見，因為林靜儀上Call in節目時不這樣講，就會領不到通告費，所以一定要這樣說。

柯文哲強調，參選還是交由選民來決定，林靜儀當名嘴不這麼說，也不會被邀請上節目，「但說台北市不做疫調，表示她對醫學實在是不懂。」