快訊／正式提名就辭副發言人　學姐黃瀞瑩親曝離開柯市府時間點

▲黃瀞瑩、林珍羽接受廣播訪問。（圖／翻攝新聞不芹菜YouTube）



記者蔡文鈴／綜合報導

民眾黨瞄準2022地方選舉，黨內初選搶破頭！「學姐」北市副發言人黃瀞瑩與民眾黨前發言人陳思羽都將投入士林北投區議員參選，未來將上演「雙姝對決」。對此，黃瀞瑩今（9）日接受廣播訪問表示，每個人都有表達意願的權利，接下來等到正式提名後，就會請辭副發言人。

談到當初如何決定參選，黃瀞瑩表示，當初想了很久，很長一段時間非常猶豫、躊躇，但因為覺得自己已經出現在鏡頭上了，大眾對於自己已經不是一般幕僚的態度，最後在初選截止前決定參選，「但當從幕僚的角色轉換到必須獨當一面的時候，心境上的感覺又不同了。」

黃瀞瑩還提到，剛出現在鏡頭前時有一段蜜月期，那段蜜月期會有人稱讚她是女神等等，但因為遇到統獨議題，上節目評論或公開發言開始受到挑戰和攻擊，甚至還被稱「從神壇上跌落」，讓她很害怕面對輿論，選擇把自己壓到最低，以非常低調的態度過日子。

而這次黨內初選，陳思羽意願登記選了中山大同區、士林北投區，剛好就是林珍羽跟黃瀞瑩要投入的選區，競爭意味相當濃厚。黃瀞瑩則表示，每個人都有表達意願的權利，因為都是黨部決定，不確定大家意願表達是哪裡。

黃瀞瑩也向大眾聲明，「黨內有提名機制，等正式提名之後，就不會占用市府任何資源」，時間點約會落在明年1、2月左右，若確定要代表民眾黨參選，將會主動辭職。她強調，「我在市府服務了這麼久，甚麼事該做，甚麼事不該做，那條界線我非常清楚」。