大巨蛋議約進行中　柯文哲：市民說不合理就不發使用執照

▲台北大巨蛋已接近完工，市府目前正與遠雄進行議約。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋在去年8月復工，預計在明年6月拿到使照，市府正與遠雄針對合約進行談判，力拼在市長柯文哲卸任前剪彩。北市副市長黃珊珊透露，目前雙方正在進行合約談判；柯文哲則表示，等分潤數字出來，遠雄要自己去跟市民解釋，，「要能夠說服我的老闆（市民）這個公式是合理的，大家說合理我才會給使照，大家說不合理我還是不會給」。

議員張茂楠質詢時問到，遠雄大巨蛋的分潤怎麼分？是用營業金還是用遠雄的稅後盈餘分潤？副市長黃珊珊表示，現在是朝營業收入方向去談，「市府的立場堅定，不論遠雄同意與否，都會朝這方向談」。

接著張茂楠追問，營業收入的百分之多少？這是全民的財產，市民有權利知道。黃珊珊表示，目前正在談，現就在談這百分比，市府當然有底線，也會做到合理的要求。遠雄有提供投資計畫書，會依照該計畫書提出標準。

一旁的柯文哲則補充，這跟買疫苗的秘密一樣，「契約還沒簽之前叫秘密，一但簽了契約後，一定公開透明」；柯還強調，不可能在這事情上放水，這樣對他不利，「這沒有解決，使照不會給」，談判最好的方法，就是公開透明。

柯文哲接著說，這數字出來，是遠雄自己要跟社會解釋為什麼這樣算，對他來講，他的老闆是市民，「要能夠說服我的老闆（市民）這個公式是合理的，大家說合理我才會給使照，大家說不合理我還是不會給」。