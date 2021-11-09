快訊／反核四是假議題？　王美花：重啟核四不是一個選項

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四等公投案將在12月18日投票，朝野積極備戰，經濟部長王美花9日上午赴立法院備詢時直言，外界必須理解當初核四廠沒有蓋完、一號機遲遲無法驗手，且後來又發現新的斷層等新事證，因此核四重啟困難重重，「它（重啟核四）不是一個選項。」

▲經濟部長王美花受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長接受施政總質詢，上午進行經濟組質詢。王美花會前被媒體問及對核四公投的看法，王直言，重啟核四困難重重，包括整體發包、施工、設計部分，總共發包830件，介面整合等確實出現相關問題，一號機遲遲無法驗收通過，後來也發現新的斷層等新事證，因此原能會專業評估核四重啟需要10年以上。

至於外界質疑，原能會主委謝曉星昨稱核四重啟機率為零，是未審先判，王美花表示，每個核電廠有不同狀況，台灣有台灣的狀況要評估，包括核四廠當初沒有蓋完，蓋好之後才發現斷層等，都需要重新調查評估。

媒體追問，是否認為反核四是個假議題？王美花停頓一下才說，「反核四怎麼會是個假議題？」核四重啟的困難重重，大家對於核四要再重啟的議題，如果理解它的安全性等問題，就可以知道，「它（重啟核四）不是一個選項。」

媒體也問及，王美花日前在與平面媒體餐敘時，談及「核食不會開放」等語是什麼意思，王美花表示，如果有輻射污染的食品，當然不會開放，她講的是這個意思；如果不符合食品衛生，當然不會開放。