「蘇貞昌操作美豬=萊豬」　國民黨：犧牲國民健康、阻礙台美關係

▲國民黨譴責蘇貞昌把萊豬與美豬劃上等號，才是真正傷害台美經貿關係的罪魁禍首。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨國際部副主任黃裕鈞昨稱不開放萊豬會影響台美經貿談判，但台灣民眾不想吃萊豬，國民黨就要做為忠誠反對黨去執行民意；行政院長蘇貞昌今則回應，忠誠的反對黨就應忠誠於國家。對此，國民黨文傳會主委凌濤5日批評，忠於國家不代表不能反對執政者錯誤的政策，蘇貞昌的說法只是在耍嘴皮子。他也反擊，蘇貞昌操作政治話術，把萊豬與美豬劃上等號，才是真正傷害台美經貿關係的罪魁禍首。

黃裕鈞昨在網路節目上表示，「反萊豬並不是反美，但不進口萊豬，某種程度上會影響到台美經貿談判」，並說國民黨反萊豬是反映民意，台灣民眾就是不想吃萊豬，「國民黨作為忠誠反對黨去執行民意。」而蘇貞昌5日上午受訪時則回應，忠誠的反對黨就應忠誠於國家，國家要走出去要做國際貿易，就要遵守國際貿易規範，而要加入國際經貿組織，就要看組織各會員國的態度，美國在國際經貿具有重大影響力，美豬也是在符合國際安全標準下才會出口。

對此，凌濤5日下午批評，忠於國家不代表不能反對執政者錯誤的政策，忠誠的在野黨更應忠於民意、反映民意，才是忠於國家的表現，蘇貞昌的說法只是在耍嘴皮子。當蘇內閣倒行逆施，引發民怨不斷，蘇貞昌更應該自省其施政作為是否對得起民意？

對於蘇貞昌提及「美豬」問題，凌濤進一步表示，國民黨並不反對美豬，明明有78％不加萊劑的美豬可以進口，民進黨卻要為22％的萊豬打翻美豬在台灣的市場，甚至讓台灣民眾以為「美豬都是萊豬」。全民只要有「翻譯蒟蒻」就能發現，蘇貞昌是在操作政治話術，實際上把「萊豬」與「美豬」劃上等號，才是真正傷害台美經貿關係的罪魁禍首。

凌濤強調，蔡政府開放含萊劑豬肉品進口，並未限定某個國家，而是對全世界都開放，如今為了規避國人對於進口萊豬政策的不滿，刻意將所有「美豬」貼上「萊豬」的標籤，製造國人對於美國豬肉品的錯誤印象，其居心叵測，不僅誤導國人、傷害人民健康，更是阻礙台美貿易、妨礙國家利益的真正元兇。

凌濤指出，當蘇貞昌將開放萊豬與否簡化為進入國際經貿組織的要件，卻忽略了要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）還須滿足環境、勞權、貿易等各領域的多項條件，怎會是開放萊豬與否就能決定？我們支持台灣與世界各國深化經貿關係，但為何代價是要犧牲國民健康？

凌濤再強調，民進黨慣用貼標籤的手段，製作假訊息，誤導國人視聽，以達到其政治目的，過去將「美牛」貼上「毒牛」標籤，現在又將「美豬」說成「萊豬」，皆嚴重影響美國肉品在台灣的形象，美國政府應該向民進黨提出嚴正抗議。