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醫師點名在美國沒吃過萊豬　陳吉仲駁斥：家裡務農非常吃虧

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組 經濟部長王美花 農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

反萊豬等4大公投將於年底登場，衛福部草屯療養院醫師沈政男批評，農委會主委陳吉仲在美國「根本沒吃到萊豬」。對此，陳吉仲9日受訪時表示，自己因為家裡務農，所以非常吃虧，「我都沒有吃牛肉，我都是買豬肉，所以在美國我當然吃了許多美國豬肉」。

4大公投將於12月18日投票，沈政男日前在臉書發文質疑，陳吉仲聲稱大家在美國念書都是吃豬肉，「錯了！你在1999從德州農工大學畢業，而當年萊克多巴胺才被核准使用在美豬」，實際使用是更後來的事，陳吉仲根本沒吃到萊豬。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會，赴立法院繼續進行施政總質詢，陳吉仲會前受訪時表示，「我想他是完全不了解」，他從1994至2000年都在美國，又在2005、2009年回到美國客座，因為家裡務農非常吃虧，「我都沒有吃牛肉，我都是買豬肉，所以在美國我當然吃了許多美國豬肉」。

陳吉仲強調，反萊豬公投對整個國家的發展非常重要，如果這個公投案通過，未來台美的經貿關係、加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的可能性都會大受影響，還是期待所有國人針對反萊豬公投，把所有的利弊完全分析清楚。

陳吉仲指出，就食品安全的角度而言，因為我們有清楚的標示，「所以現在市場的需求，一塊萊克多巴胺的豬肉也沒有進口」，所以不只可以確保食品安全，而且是完全依照國際的規範標準進行，「本來就是每一個要邁入國際區域經貿組織所必須遵守的」。

陳吉仲表示，許多民間團體都是他的老戰友，「我也了解他們始終如一的堅持」，但是政府的責任就是把資訊公開透明，並且讓所有的國人了解，在國家發展的過程裡面，如果這個公投案通過了，傷害的絕對不會是只有農民或消費者，而是整個國家。

陳吉仲也說，未來如果有機會的話，自己也願意跟所的老戰友們，好好地把他這邊所掌握的資訊，跟他們進行溝通。

此外，中國大陸今年3月起暫停台灣鳳梨進口，9月再通知台灣釋迦與蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，因此暫停輸入，農委會隨後函請中華民國常駐世貿代表團，協助向SPS委員會例會提出特定貿易關切。

對此，陳吉仲說明，現在還是在世界貿易組織（WTO）及食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）底下的處理機制，政府還是希望透過多邊的處理，在國際規範下請中國具體回應，兩岸的聯繫管道也會持續進行。

陳吉仲強調，重點還是只有一個，中國如果要加入CPTPP，就絕對要依照國際規範來進行，「我們的介殼蟲如果有問題到日本，就是直接薰蒸進入日本市場」，國際規範就是這樣，所以以這個為例的話，中國未來也應該要遵守國際規範。

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