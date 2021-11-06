不只藍營說真話　黃光芹：趙怡翔也說「民進黨在野反萊豬是錯誤」

▲趙怡翔。（資料照／民進黨提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨國際部副主任黃裕鈞日前接受廣播節目《新聞不芹菜》訪問時坦言，國民黨反美豬會影響台美貿易關係，事後引發軒然大波。對此，身為節目主持人的黃光芹今（5）日在臉書發文指出，當天同台的民進黨口譯哥趙怡翔也坦承，「民進黨在野時反萊豬，是在不正確資訊下所做的錯誤決定。」

黃光芹表示，黃裕鈞和趙怡翔是難得的人才，而且尚未被政治污染殆盡，仍有說真話的勇氣，請藍、綠兩黨各自珍惜。而民進黨吃盡了藍營口譯哥的豆腐，但請別忽略了，那天同台的綠營口譯哥也坦承，民進黨在野時反萊豬，是在不正確資訊下所做的錯誤決定。「他不也點出民進黨的矛盾，而我們至今都未曾聽到民進黨謙卑地說一聲抱歉！」

黃光芹指出，黃裕鈞的確說了真話，即使再追問，他在美國留學時吃的是萊豬、還是美豬？他仍誠實說：是窮學生所吃的萊豬；而他肩負國民黨對美的外交工作，即將赴美設處；又因得到美國貿易總署傳達的訊息，坦言反萊豬會影響台美雙邊貿易。

黃光芹喊話，國民黨是期待他當一名不計後果昧於事實的廉價政客，與國民黨民粹派一起盲目衝殺？還是留黃裕鈞一條活口，得以代表國民黨前往開拓對美關係，而不至於如現在的國民黨人，把所有傢俱統統丢出，一次抗爭就全部梭哈？等自己想清楚再說！而罵黃裕鈞豬隊友的報紙，不必了！先去照照鏡子吧！

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