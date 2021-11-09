快訊／加拿大、秘魯曾關切萊豬禁令　王美花：開放又變會被質疑

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、重啟核四、公投綁大選、珍愛藻礁等4項公投案，將於12月18日投票，據報載，除了美國外，屬跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國的加拿大和秘魯，過去都曾在世貿（WTO）組織中針對台灣萊豬禁令提出關切。對此，經濟部長王美花9日赴立法院備詢前受訪強調，台灣是CPTPP的後進者，是被檢視的對象，現在已經開放萊豬進口，但若未來又走不一樣的路，會被質疑。

▲經濟部長王美花受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

立法院今天繼續邀請行政院長蘇貞昌率相關部會首長接受施政總質詢，上午進行經濟組質詢。王美花受訪表示，現在在台灣對含有萊劑豬肉進口有這麼大的爭議，現在已經開放，但若未來又走不一樣的路，大家當然會質疑台灣是否遵守WTO規範，她也一再強調，CPTPP11個國家全部開放符合聯合國國際食品法典委員會（CODEX）標準的豬肉進口，「台灣是後進者，當然都是被檢視的對象」。

王美花並指，對台灣來說，在非正式諮商的時候，非常多國家一再提醒，CPTPP是個高標準的協定，希望台灣要做好充分準備，加入CPTPP是台灣非常重要的國際戰略，國人必須理解，當然很重要的是，含萊劑牛肉已經開放進口、且被證明安全，「牛肉可以進口，豬肉說不可以進口，大家會認為這樣是一個非常不一致的作法」。

另針對台積電昨天表示，已經回應美國商務部要求提供半導體供應鏈的資訊一事，王美花說明，經濟部已與廠商充分溝通，廠商也在期限前繳交，同時若涉及商業機密部分，會有所保留。