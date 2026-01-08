　
民生消費

全家推新品高山茶「第2杯10元」　7-11寄杯買10送10

▲▼全家Let’s Tea推現煮精品茶「蘭韻梨山烏龍」。（圖／業者提供）

▲全家Let’s Tea推現煮精品茶「蘭韻梨山烏龍」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家「智能膠囊茶機」已拓展全台千店，如今推出超商首見高山茶新品「蘭韻梨山烏龍」，嚴選來自海拔2,100公尺以上梨山茶區茶菁製作，1月20日前更推出49元嚐鮮價優惠，同時還有Let’s Tea現煮精品茶全系列「任選第二杯10元」。

★全家新品「蘭韻梨山烏龍」

全家生鮮現做調理部林鴻成部長表示，無糖原茶消費型態，已從單純解渴，逐步轉向重視產地、品種與風味層次。Let’s Tea現煮精品茶上市後，帶動12月相關品類業績成長逾1成，此次更以台灣高山茶代表產區切入，開賣「蘭韻梨山烏龍」，補足便利商店通路中少見的頂級高山原茶選項。

目前Let’s Tea 現煮精品茶共涵蓋蘭韻梨山烏龍、五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶，5款原茶、5款醇奶茶選擇。

▲▼全家Let’s Tea推現煮精品茶「蘭韻梨山烏龍」。（圖／業者提供）

▲新品「蘭韻梨山烏龍」選用來自海拔2,100公尺梨山茶區的青心烏龍品種。（圖／業者提供）

新品「蘭韻梨山烏龍」選用來自海拔2,100公尺梨山茶區的青心烏龍品種，產區終年雲霧繚繞、日夜溫差大，孕育出高山茶清雅細緻的風味表現。茶湯柔滑清透，前味帶出淡雅蘭花香與青果香氣，尾韻清甜回甘，展現台灣高山烏龍茶平衡而耐飲的特色。

同時，更透過Let’s Tea獨家膠囊封存、AI模擬茶師萃茶技術，精準控制沖煮條件，讓消費者在便利商店也能輕鬆品飲風味一致、品質穩定的現煮高山精品茶。

▲▼全家Let’s Tea推現煮精品茶「蘭韻梨山烏龍」。（圖／業者提供）

▲Let’s Tea現煮精品茶享全系列「任選第二杯10元」。（圖／業者提供）

●現煮精品茶「任選第二杯10元」

為歡慶新品上市，1月20日前「蘭韻梨山烏龍」享49元嚐鮮價優惠；同時，Let’s Tea現煮精品茶享全系列「任選第二杯10元」優惠（限膠囊茶機商組，40元原茶、55原醇奶茶系列）。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 在「OPENPOINT行動隨時取」即日起至1月9日，推出每月加碼限定「一起品茶趣」優惠，指定茶飲「買10送10」。

・CITY TEA珍珠焙火烏龍奶茶、咖啡珍珠歐蕾任選4杯組(限量3萬組)。

・CITY TEA珍珠奶茶4杯組(限量3萬組)。

・CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任選4杯組(限量3萬組)。

・CITY TEA冰淇淋紅茶4杯組(限量3萬組)。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶/梔子花奶青任選4杯組(限量3萬組)。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶/梔子花青茶任選買10送10 (限量3萬組)。

▼7-11「一起品茶趣」指定茶飲買10送10。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠。（圖／業者提供）

01/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

