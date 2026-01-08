沒差多少錢　他納悶「冷暖空調沒普及？」一票台人曝心聲

▲冷暖空調。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

冷氣團一波接一波，不少民眾紛紛開暖氣，也有人因為家中沒有冷暖空調，用電暖爐、厚被禦寒。就有網友納悶，冷暖空調的價格其實只比單冷機貴一點，卻能換來整個冬天的舒適，加上冬季電價相對便宜，怎麼看都划算，但台灣卻普遍不愛開暖氣，讓他相當困惑，話題引發熱論。

該名網友在PTT的Gossiping板問卦「台灣的暖氣為何那麼不普及？」認為冷暖空調比冷氣貴不了多少，但能換來整個冬天的溫暖，而且冬天電價相對便宜，開一整天暖氣應該比在夏天開半天冷氣還便宜。

原PO直呼，「熱不容易熱死人，冷一天就能冷死人」，可是為何那麼多人家裡有冷氣，卻不選擇冷暖空調？

不裝的喊「冷沒幾天」 裝的回不去

貼文引發熱論，不少人認為「一年真的冷沒幾天」，穿厚一點、蓋棉被就能撐過去，「台灣的冬天才幾天？多穿兩件衣服多蓋個棉被就完事了，平時夏天個個都把冷氣開到16度，怎麼到了冬天19度就開始冷死啦、要開暖氣啦」、「一年只需要開個幾天而已是要怎樣？」

也有網友表示，「中南部就算了，北部一定要裝啊！一台比冷專貴一兩千元而已，不裝是白痴」、「是真的爽，但台灣人沒用過的會不知道多爽」、「父母這幾天也不開，他們都情願多穿點」、「這幾天都開啊，好好睡」、「過敏人開暖氣一夜好眠，不像以前半夜鼻涕倒流、早上起床鼻子腫喉嚨痛。」