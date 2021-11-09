羅明才拋「興建安全的核五」　蘇貞昌反問一句話讓他語塞

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委羅明才9日在立法院質詢行政院長蘇貞昌時關注核能議題，詢問台灣對核四有安全疑慮的話，是否向法國取經，並考慮興建安全的核五電廠？蘇貞昌反問「你認為要建在哪？」「你知道法國沒有地震斷層帶嗎？」讓羅明才一度語塞，經濟部長王美花則趕緊補充說，確實有人在提，但還在概念性階段，會持續掌握技術發展。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

羅明才質詢指出，大家對於重啟核四有安全性顧慮，但法國70％以上使用核電，從來沒有聽過什麼問題，空氣也非常乾淨，因此他想到一個方法，若核四沒有共識，是否能向法國取經，在台灣興建一個最安全的第五電廠？做為台灣重啟核能的百年大計。

蘇貞昌反問「委員你認為要建在哪？」羅明才說，「我不知道，這要很專業的研究，我不是專家，但法國能做，難道台灣沒有一點心意要去多學習嗎？」

蘇貞昌接著反問「你知道法國沒有地震斷層帶嗎？」羅明才一度語塞答不出來，愣了約5秒鐘後，蘇貞昌接著說「台灣有地震斷層帶，而法國旁邊的德國在梅克爾時代已經是零核電」，羅明才則說「現在科技這麼進步...」

王美花補充，確實有人在提下一代的核能發展，但還在概念性階段，目前核廢料處理的問題還要做技術改進，還在概念形成中。

羅明才強調，科技不斷進步，我們不要太劃地自限，只要有最好的方式都不要斷絕希望，王美花回應，技術發展都有在掌握。