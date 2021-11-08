柯文哲批莊人祥「智商不到70」？　北市6小時後澄清「這3字被忽略」

記者袁茵／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗6日抵台，但效期只有24天至11月30日，指揮中心發言人莊人祥解釋，是因國際疫苗供貨不足，交貨時程難以確定，讓台北市長柯文哲8日質疑，「我昨天聽莊人祥在講，奇怪，他是智商不到70是不是？」不過，台北市政府下午澄清，柯文哲說得是「他（莊人祥）是『認為我』智商不到70是不是？」

▲台北市長柯文哲出席敬老儲值金啟動記者會。（圖／記者袁茵攝）

針對此批自購AZ疫苗效期只有24天，而指揮中心則說是因為疫苗供應不足，柯文哲8日上午10時30分出席敬老儲值金啟動記者會時表示，有時候都希望自己很笨、聽不懂，但是一聽到就知道很離譜，「你想想看，疫苗供應不足，所以一出場就應該馬上被買走，怎麼會是快到期了？」

柯文哲直言，「我昨天聽到那個莊人祥在講，奇怪，他是智商不到70是不是？要找理由也要找好一點的，一聽就是白痴的理由，若疫苗供應不足，工廠一出來就被全世界搶光了，怎麼是快要到期了？」有時候認錯就好了，「囉哩八唆講一大堆幹什麼？」

不過，到了下午4時，台北市政府發言人陳智菡澄清，柯文哲原文是「奇怪！他（莊人祥）是『認為我』智商不到70是不是？」因現場較為吵雜，且戴口罩不易分辨嘴型，所以「認為我」3字被忽略，衍生後續誤解。