買即期AZ遭圍剿　蔡易餘秀主決議打臉國民黨：到底要陳時中怎麼做？

▲蔡易餘秀出國民黨要求加速購買疫苗的主決議文。（圖／翻攝蔡易餘臉書）



記者杜冠霖／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，因是11／30到期的即期品，引起國民黨反彈，批政府採購疫苗無能。對此，民進黨立委蔡易餘秀出國民黨立委提案之主決議文，文件要求衛福部盡速向國際聯繫，爭取採購、轉單有效期限內之國際認證疫苗，蔡痛批，有誰可以告訴指揮中心到底要怎麼做，「才能終止國民黨的惡劣行徑？」

對於國民黨政治人物痛批政府花大錢買即期品、罔顧民眾權益，蔡易餘8日傍晚在臉書秀出立院主決議的圖片，直接打臉國民黨。根據主決議的內文，衛福部應比照新加坡接收日本放棄BNT疫苗的模式，盡速向美國、日本及歐盟等聯繫爭取採購及轉單有效期限內之國際認證疫苗，提案人為國民黨立委林奕華、洪孟楷、鄭正鈐。

對於國民黨立場反覆，蔡易餘表示，事實上現在AZ疫苗還有大量第二劑的需求，平均一天接種七萬劑以上，指揮中心評估需求面爭取立即有的AZ疫苗，何錯之有，誰可以告訴我指揮中心、陳時中到底要怎麼做，才能終止國民黨群魔亂舞狂亂台灣的惡劣行徑嗎？

對於即期疫苗惹議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今解釋，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足。

陳時中表示，這批疫苗本來是要提供比較多，但是因為這段時間需求沒那麼高，不過也確實有需要，初步估算，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足，而且59萬劑不會都放到同一個地方政府，都會平均分配，只要有需要的都會分配，會快速做適當使用。