AZ效期24天！柯文哲：儘速規劃疫苗「即到即打」　符合條件就能接種

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

6日抵台的自購59.4萬劑AZ疫苗效期僅24天至11月30日，指揮中心發言人莊人祥解釋，是因國際疫苗供貨不足，讓台北市長柯文哲8日直批「他（莊人祥）是智商不到70是不是？」面對這批即期疫苗，柯文哲下午表示，如果疫苗夠的話，可以考量「即到即打」方案。

柯文哲8日赴台北市議會市政總質詢，台北市議員鍾沛君先是要求柯文哲解釋智商不到70的概念，柯文哲表示，一般來講100是中位數，每15為一個標準偏差，總人口約3％的人智商會低於70，不過自己是認為莊人祥理由不好，若國際疫苗緊急，應是一生產出來就被搶走，錯了就認錯，講這麼多做什麼？其實這些人絕對不是智商低於70，但為什麼要講這種很白痴的理由？

▲台北市議員鍾沛君。（資料圖／記者李毓康攝）

面對此批AZ疫苗效期僅24天恐讓保護力變差，柯文哲也提及，距離期限越近，「壞掉的機會就比較高。」其實中央對疫苗從頭到尾都沒政策，大部分疫苗都是別人送的，沒幾項是自己買的，自己買的百分比也不高。

鍾沛君提到，柯文哲妻子、醫師陳佩琪日前在臉書建議，各地接種站應設日期，讓民眾知道打到幾月幾號到期的疫苗。柯文哲則強調，到現在為止北市還沒打到過期疫苗，「反正我們會想辦法把它打完啦！」只是中央也要找到可以打AZ疫苗的人，應將打第二劑疫苗的間隔時間改掉，「只要滿3週或4週就能來打。」

鍾沛君擔心，此批疫苗封緘檢驗後，發到地方政府恐只剩10幾天效期，建議可以考慮「即到即打」方案。柯文哲回應，北市一週可以打28萬劑，但中央疫苗配對會有找不到人來接種的問題，「我想如果疫苗夠的話，即到即打是可以考量的。」乾脆公佈北市哪家醫院可以打哪幾種疫苗，弄個疫苗預約門診網站，讓民眾想到哪間醫院接種，只要符合條件就能去打，恐怕會比較快。

台北市副市長蔡炳坤則指出，柯文哲已於8日上午在指揮中心會議中指示，包括聯合醫院也好，其他醫院也在規劃中，盡快將隨到隨打方向規劃好。

台北市議員汪志冰也關心AZ疫苗即將到期議題，柯文哲則說，7日聽到此消息真的是晴天霹靂，今天已有開會討論，最慢週三（11月10日）將緊急應變計畫提出來。

▼台北市議員汪志冰。（資料圖／記者林敬旻攝）