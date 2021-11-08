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買59萬劑即期AZ惹議　郭正亮曝兩種可能原因

▲▼立法院社福衛環委員會 勞動部長許銘春 衛福部長陳時中堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，因為是即期品，將在11／30到期，引發關注。對此，前民進黨立委郭正亮表示，指揮中心接這批貨有兩種可能，一種是打折即期品、一種是這批疫苗非原廠貨，「這種貨你也敢接還真大膽，或者說過失真大。」

郭正亮表示，國內11批BNT到期日都是4個月以上，從未有即期品的，且在食品界，如果是即期品都是打四折甚至以下，藥品若是即期品怎麼可能沒有打折，「差價流到哪裡你告訴我們？」

郭正亮指出，也有另一個可能，這批疫苗或許這不是原廠來的，是在哪個經銷商手上，因為時間快到了趕快找人收，疫苗採買當然不是陳時中本人去接洽，但貨什麼時候要進來總有一個接洽的過程，「總要問一下什麼時候到期、跟負責的單位究責，這種貨你為什麼要收呢？」

對於AZ施打，郭正亮表示，台灣現在又不是疫苗恐慌，如果在5-8月國內非常缺疫苗時，即便是即期品大家也會拼命打，但現在打一針的已經快要8成、第二劑快3成5，而且BNT最新一波才剛到，民眾一定有比較的心理，加上疫苗還要驗貨，真正打的時間搞不好不到三個禮拜，「自己推測指揮中心不會宣布開放混打，因為要推銷這一批疫苗。」

對於即期疫苗惹議，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今解釋，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足。

陳時中表示，這批疫苗本來是要提供比較多，但是因為這段時間需求沒那麼高，不過也確實有需要，初步估算，目前有108萬人在等待第二劑AZ，所以需求是在的，希望能儘速滿足，而且59萬劑不會都放到同一個地方政府，都會平均分配，只要有需要的都會分配，會快速做適當使用。

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