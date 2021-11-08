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防疫口罩臉上留下深深印痕　花蓮慈院2醫師榮獲防疫特殊貢獻獎

▲花蓮慈院副院長王志鴻（右），在慶祝醫師節表揚大會上，獲全聯會理事長邱泰源（左）頒發防疫特殊貢獻獎。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院副院長王志鴻（右），在慶祝醫師節表揚大會上，獲全聯會理事長邱泰源（左）頒發防疫特殊貢獻獎。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈院副院長王志鴻、賴佩芳醫師榮獲中華民國醫師公會全國聯誼會「防疫特殊貢獻獎」表揚。全球新冠肺炎疫情爆發二年來，花蓮慈院團隊展現以人為本的價值，不僅有多項創新的防疫措施及產品，在新冠肺炎病人的收治，以及疫苗施打上，也積極守護住東台灣鄉親的健康。

在醫師公會全聯會6日慶祝醫師節表揚大會上，獲頒防疫特殊貢獻獎的王志鴻副院長，負責督導內科部、急診部，是這次新冠肺炎疫情中的第一線臨床科。自2020年起，每逢疫情嚴峻期間，除每週召開三次防疫會應變之外，積極參與每一項應變措施。在忙碌臨床工作中更嘗試多元防疫角色替換，例如七月三日，上午還在2.2萬人報名的新冠肺炎線上研討會上分享抗疫經驗，下午搖身一變成為社區長者疫苗施打評估醫生，專業、行政工作轉換自如。

▲花蓮慈院副院長王志鴻（右），在慶祝醫師節表揚大會上，獲全聯會理事長邱泰源（左）頒發防疫特殊貢獻獎。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

王志鴻副院長一同參與疫苗施打的醫師評估作業。

2020年農曆春節過後，台灣防疫措施也因新冠肺炎疫情全球快速蔓延十分緊張，花蓮慈院在王志鴻副院長等多位院長室主管督導下，急診團隊結合感控、總務、工務等跨團隊合作，在2月底即完成設置「負壓式採檢站」，將新冠肺炎風險阻隔於院外，保護院內同仁的安全。

回想疫情以來，印象深刻的事，王志鴻副院長提到，看到急症插管病人能跨出醫院大門迎接燦爛的陽光，並舒暢的呼吸，就覺得醫院與醫護人員，投注防疫的努力與風險都值得了。

▲花蓮慈院副院長王志鴻（右），在慶祝醫師節表揚大會上，獲全聯會理事長邱泰源（左）頒發防疫特殊貢獻獎。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「秀林清0」行動，由賴佩芳醫師帶領快篩團隊，前往秀林鄉進行快篩任務，在第一時間防堵疫情擴散。

急診賴佩芳醫師身兼救護義消副大隊長，她是急診移動負壓採檢艙的設計者，並偕同王志鴻副院長、急診部、教學部及工務等團隊開發急救防疫隔離罩。其中，隔離防疫罩經由花蓮慈院創新育成中心技轉廠商後，並於今年五月量產，剛好在台灣爆發社區疫情緊張之刻發揮功能，現已售出數千組，最遠達外蒙古。

賴佩芳指出，這款防疫罩可落實救護及醫護團隊防護，減少在搬運及運送過程中遭受飛沫噴濺的風險，同時也預留呼吸管道與自動心肺復甦機（LUCAS）的空間。改良後的防疫隔離罩的收納僅比A4紙張大一點，自袋中取出到架設不用一分鐘；救護隊員就可在張開使用防疫隔離罩的同時，進行救護作業。這防疫隔離罩雖然是單次使用拋棄式設計，但採用環保材質製作，可降低對環境的負擔。

▲花蓮慈院副院長王志鴻（右），在慶祝醫師節表揚大會上，獲全聯會理事長邱泰源（左）頒發防疫特殊貢獻獎。(圖／慈濟醫學中心提供，下同）

賴佩芳醫師發明「防疫隔離罩」，好收納且便於使用，讓第一線防疫人員可以安心值勤， 減少被感染的風險。

賴佩芳醫師也帶動團隊積極參與社區篩檢，例如在秀林鄉發生疑似社區群聚時，首日配合花蓮縣衛生局的社區篩檢中，引導動線規劃，修正民眾篩檢時的位置，讓篩檢過程更精準順利，而炎熱的六月天，汗水濕透他們的工作服，N95口罩更在他們的臉上留下深深的印痕。

王志鴻副院長及賴佩芳醫師均認為，兩人只是代表全院同仁接受這項表揚。王副院長指出，防疫工作是靠全院同仁同心合力一起面對病毒的威脅，並守護病人及同仁的安全。特別是在照顧確診病人的過程，非常感恩醫護團隊以病人為優先，配合相關人力規劃，分艙分流，專業照顧，陪伴病人走過病苦。
 

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