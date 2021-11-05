新北龍鎮里長手繪文資導覽遺跡　旅遊秘境首推《瑞芳1號隧道》

▲新北龍鎮里長林文清首推《瑞芳1號隧道》。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區龍鎮里長林文清長年經營《文清的瑞芳札記》部落格，介紹在地景點不僅引人入勝，更執筆手繪當地交通及文化資產等導覽地圖為遊客帶路，此外，身兼文史工作的他，已無酬辦近10場地方導覽課程，如走訪黃金神社、金瓜石、猴硐、義方商行，以至勸濟堂宗教文化等專題無所不包，為在地人增添更多地方歷史記憶。

林文清說，部落格除以口語化文字深入淺出闡述地方史，為增加遊客對瑞芳道路的識別度，開始繪製自駕版及大眾運輸版的詳細地圖，標註各大景點與交通路線供遊客參考，後憑藉對文史的興趣與鑽研，更深入描繪起瑞芳各歷史遺跡群地圖，並提供瑞芳區公所及猴硐國小等學校製成導覽資訊使用。

▲為增加遊客對瑞芳道路的識別度，林文清繪製詳細地圖供遊客參考。

林文清回憶，臺北車站到九份的最省錢方案，《文清的瑞芳札記》是部落格成立二十年中反應最熱烈文章，內容是依多年在地生活經驗，分析遊客乘車時間與往返費用，進一步羅列出3大選擇方案，沒想到成為學生們到訪瑞芳前必讀攻略。近年雖因里政繁忙無法及時更新部落格，但維持及時回覆網友留言的習慣，至今單日仍有破千人次觀看，總累計瀏覽流量已逾463萬，人氣不減當年。

提及推薦的里內秘境，林文清首推「瑞芳一號隧道」。林文清說，隧道走過百年歷史，儘管除役多年仍未被遺忘，不僅是地方居民通行的重要捷徑，也是劇組熱門取景地點，藝人吳青峰MV《傷風》及金馬獎最佳攝影入圍影片《中華電信mMTC廣告》都曾在此拍攝；他樂當里民與劇組間的溝通橋樑，避免封路造成居民不便，也促成文化遺址持續發光發亮。

民政局長柯慶忠表示，林文清里長自2019年當選里長後全心投入里政服務，更憑藉對在地文史的熱忱與熟稔，提供不一樣的導覽課程；熱衷公共事務推動的他，近期正規畫與台鐵合作推動廢棄的瑞芳一號隧道綠美化，認養土地改善髒亂點，後續將可供民眾種植可食地景，讓地方再現生機。

▲身兼文史工作的他無酬辦近10場地方導覽，走訪黃金神社、猴硐、義方商行。

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