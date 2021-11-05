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振興五倍券、農遊券一日遊　新北文山農場好康加碼送

▲振興五倍券、農遊券一日遊 新北文山農場好康加碼送。（圖／新北市農業局提供）

▲振興五倍券、農遊券一日遊，新北文山農場好康加碼送。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市積極推動跨縣市農業交流合作，18日新北市農會文山農場與台中市新社區農會共同推廣「漫遊新社四季行遊程」、「文山農場親子遊程」，今年10月起配合五倍券方案，新北市政府也推出物超所值的「加倍奉還」的加碼抽獎活動，讓紙本五倍券直接放大兩倍，讓不少店家和民眾很有感。

今年文山農場也趁著疫情稍微趨緩之際，配合推出農場親子遊程與五倍券、農遊券加碼優惠活動，即日起至2022年4月30日止，凡使用五倍券或農遊券在文山農場消費結帳者，散客入場清潔費當日4人同行1人免費，另外醫護人員只要憑在職醫院服務證，不分平假日即可免費入園。

▲振興五倍券、農遊券一日遊 新北文山農場好康加碼送。（圖／新北市農業局提供）

▲有機茶葉特價優惠組。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，台中新社區擁有台中美麗的後花園之稱，也是全台灣最大的香菇生產重地，此次推出四季遊程，除了提升新社區精緻農特產品的能見度外，在推廣休閒農業旅遊展現山城自然景觀、農業生態與地方產業文化等都是許多民眾喜好的熱點。

農業局表示，新北市不僅是全國最大的消費地，其中的環境特色景觀也是別具一格，很適合民眾到新北市享受美好的「稼日蒔光」。文山農場加碼推出五倍券及農遊券的多款優質農產品及優惠組合，大家可要趕緊把握時機訂購。相關訂購資訊可以上「新北市農會文山農場」網站，或洽文山農場辦公室詢問，電話：02-2666-7512。

▲振興五倍券、農遊券一日遊 新北文山農場好康加碼送。（圖／新北市農業局提供）

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