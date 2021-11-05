捐5000支疫苗1ml細針筒　基隆議員張秉鈞盼減殘留資源不浪費

▲捐5000支疫苗1ml細針筒，議員張秉鈞盼減殘留資源不浪費。（圖／基隆市議員張秉鈞提供，下同）
記者郭世賢／基隆報導
目前市面上注射新冠疫苗皆使用3c.c普通針筒，但接種疫苗每劑0.5c.c.或0.3c.c.劑量，取用時有浪費疫苗的問題產生；基隆市議員張秉鈞結合愛心人士捐贈5000支1c.c.注射針筒給醫療診所，希望物盡其用，達到疫苗資源不浪費的效果。
黃振國醫師表示，感謝張秉鈞議員的捐贈，大幅提升接種疫苗人數，對基隆市疫苗接種十分顯見的幫助。獲贈的1c.c.針筒能讓醫護人員精準抽取出以幫民眾接種，相對會讓施打工作更有效率，而減少殘劑的發生。
▲1ml細針具是指1c.c.針頭。
市議員張秉鈞指出，疫情爆發時，為了讓接種疫苗人數提高及增加覆蓋率，初期採用集中造冊並在疫苗施打站接種疫苗；現疫情已趨緩，接種疫苗的工作回歸到醫療診所；為了讓施打效率提升並避免疫苗浪費，準備1c.c.注射針筒給醫療診所，讓更多民眾可以接種疫苗。
據指出，1ml細針具是指1c.c.針頭，具有低劑量殘留特性，可減少疫苗的浪費，增加約10%注射量。
張秉鈞表示，目前國內疫苗覆蓋率已達7成以上。但切勿因疫情減緩，而疏忽防疫措施。勤洗手戴口罩，並鼓勵尚未施打疫苗的市民朋友踴躍接種疫苗，才是保護您我的最佳方式。
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