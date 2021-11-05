▲基隆深澳國小「迷你足球」熱血開踢，運動教育向下扎根。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

連續舉辦三年的基隆市「迷你足球競賽」今（5日）起一連兩天在深澳國小熱力開踢！3百多位參賽小朋友，讓現場宛如嘉年華會，市長林右昌與立委蔡適應等人到場主持開球儀式，體驗剛完成的人工草皮操場，只見場內孩子專注奔馳，場面相當熱鬧可愛。

林右昌表示，現在的小朋友缺乏跑、跳等大小肌肉訓練的運動，踢足球是一個很好的運動，可以刺激手眼的協調、心肺功能還有敏捷度，透過團隊比賽更能增加孩子拚鬥及運動家的精神。

▲3百多位參賽小朋友，讓現場宛如嘉年華會。

林右昌說，市府從前年開始，每年與迷你足球協會合作舉辦迷你足球比賽，從第一年24支隊伍到今年33支隊伍參賽，除了國小及幼兒園的熱情參與，也有許多民間足球俱樂部的報名，可見基隆市的足球風氣越來越盛。

林右昌指出，目前全市的公幼、準公幼及非營利幼兒園占比已達全島最高的76%，市府在全市公立國小設置附設幼兒園，因此更可以將運動向下扎根。他表示，為了解決部分學校受天氣影響，導致體育課無法正常上課或體育設施無法使用的問題，市府也積極設置風雨球場，目前全市已有28所學校完成設置風雨球場。

教育處表示，比賽場地深澳國小獲教育部體育署補助整建草地操場，除了足球教學，未來更可提供辦理全市足球比賽場地使用，此外，本市五堵國小也向教育部申請明年度的經費，針對草地球場整建工程推動足球教學，提供優質教學場地。

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