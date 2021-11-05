▲老舊警察宿舍改造變藝文基地，基隆「水岸生活節」6日登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

「漂浪方舟-水岸生活節」將於6日下午2點至9點舉辦，內容包含活動包含音樂演出、小河市集、進駐團隊工作室開放參觀、小河導覽、河岸說故事及河岸保育手作課程，民眾不僅可以享受到特色飲食、認識河岸人文與歷史，更能在田寮河畔享受水岸時光。

都發處長徐燕興指出，坐落於基隆市田寮河底的「86設計公寓」，為警察宿舍逐年改造而成的設計藝文基地；86設計公寓的下一階段以「水岸生活實驗」為主題，期待進駐計畫發展出86設計公寓的自主文化經濟模式和新生活型態，累積藝文能量並活絡社區。

▲以「水」為主題的小河市集，體驗特色飲食和欣賞不同創作者的作品。

徐燕興表示，86團隊在過去兩年期間，曾規劃多場河岸平台展演活動，2020年更透過社區規劃師的計畫，逐步清整後院平台，期待串接起86設計公寓至河畔的休憩廊道；今年「漂浪方舟-水岸生活節」擴大以市集方式呈現，結合水岸生活的理念，邀請進駐團隊與其他以水岸為主題創作的藝術家、文創工作者、餐飲業者等，共同打造基隆第一場水岸生活節。

以「水」為主題的小河市集，民眾可以體驗到特色飲食和欣賞不同創作者的作品；舉辦多次的小河導覽，這次透過全新的路線帶領民眾更認識田寮河，包括親子生態探索、日治時期建築與產業的路線；水岸生活節的壓軸為黃瑋傑的音樂演出，2021年他推出全新歌曲「月光」，86設計公寓為其全台巡迴的其中一站。

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