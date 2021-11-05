　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

接種流感疫苗也抗新冠！花蓮一個月完成2萬5568名學生施打

▲花蓮校園流感疫苗施打，一個月時間完成總計147所學校、25568名學生施打，總施打率為77%。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮校園流感疫苗施打，一個月時間完成總計147所學校、25568名學生施打，總施打率為77%。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局結合縣內各醫院和衛生所，於9月23日至30日一週的時間快速完成國中、高中職和五專一至三年級學生新冠疫苗BNT疫苗第一劑的接種。隨即於10月4日啟動校園流感疫苗的施打，終於在11月4日針對全縣國小、國中、高中職和五專一至三年級的流感疫苗接種畫下休止符。

衛生福利部疾管署2021公費流感疫苗接種從10月1日開打，因為今年新冠病毒肆虐，除了新冠疫苗的接種，流感疫苗的接種在預防呼吸道重症上，也扮演非常重要的角色，尤其是12歲以下的兒童，在沒有新冠疫苗的保護下，接種流感疫苗也能產生部分的保護效果。

花蓮縣長徐榛蔚非常關心孩子們的健康，九月底即指示衛生局，及早規劃校園學生流感疫苗的施打時程，今年校園流感施打自10月4日開始，結合縣內各醫院和衛生所，歷經剛好一個月的時間，完成了全縣國小、國中、高中職和五專一至三年級學生，總計147所學校、25568名學生的流感疫苗施打，學生總施打率為77%。

花蓮縣全縣國中小、高中職和五專一至三年級共147所學校，有33166名學生，10月4日起陸續在各級學校接種流感疫苗，11月4日完成全縣接種。國小、國中、高中施打率依序為82.3%、71.1%、74.1%。統計資料分析，國中及高中施打率較國小低，有可能因為BNT疫苗在9月底剛完成接種，影響接種流感疫苗的意願。此外，國中學生施打率又較國小及高中低，可能是國中一年級女學生除了BNT疫苗和流感疫苗外，人類乳突病毒（Human Papillomavirus, 簡稱HPV）疫苗第二劑也將在11月施打，因此降低了施打流感疫苗的意願。

花蓮縣衛生局朱家祥局長呼籲，秋冬季節來臨，流行性感冒病毒蠢蠢欲動，施打流感疫苗能有效預防流感及降低流感重症的機率，因此提醒尚未施打的學生或符合公費流感疫苗接種資格的鄉親，一定要儘快至本縣流感疫苗合約院所及衛生所預約接種，儘早產生抗體來對抗病毒。

衛生局提醒施打完疫苗後仍需注意個人衛生、勤洗手、戴口罩、保持空氣流通、養成良好個人生活習慣。再次提醒，今年流感疫苗與新冠疫苗（AZ、莫德納、高端、BNT）同時接種，兩者疫苗間隔時間至少7天，施打任何疫苗前請先主動告知疫苗接種史，避免出現兩劑疫苗間隔不足等問題。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
大量蚯蚓爬滿國小PU跑道！　「堅持不入土」被曬乾
「台日旅遊泡泡」有譜？　陳時中鬆口：雙方積極商議中
醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　 陳時中：一直都有這可能
增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例
陳時中突脫口「這在玩魷魚遊戲？」　全場爆笑
疫苗殘劑放寬！　只有1人也可以開新瓶
北市30多歲女確診　Ct值曝光！感染源待釐清
被小玉換臉A片！　美麗妄娜逆風「選擇原諒」曝原因
首例「莫德納+BNT混打」染Delta　60歲男突破性感染
助陣男遭「指虎猛刺全身1分鐘」　心臟破裂慘死
快訊／今又增1本土！　確診縣市曝光
LIVE／AZ加開預約截止、BNT再到貨　陳時中最新說明
小六畢旅「3天2夜玩花蓮」6250元行程曝　網讚便宜：想去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

危樓列管名單無台南最後鬼樓　李鎮國批消防局老公寓如何列管？

楊瓊瓔爭取水公司4300萬　大雅800戶明年底更換老舊自來水管

伴你前行期待重生　台東縣衛生局推動家庭支持教育訓練

李美彌《女子學校》回娘家　重回拍攝地屏東女中放映…周丹薇現身

基隆深澳國小「迷你足球」熱血開踢　運動教育向下扎根

竹市東門市場環保夜市來了　自備環保用具消費送熊熊口罩

延長線險釀大火　消防局呼籲民眾定期檢查家中電器

86歲古蹟「新竹少年刑務所演武場」　修復完成11日開放

TTPush 5周年系列活動　6日正式開跑

國父銅像竪立台南公園有變數！？　王家貞：出爾反爾意欲何為？

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

危樓列管名單無台南最後鬼樓　李鎮國批消防局老公寓如何列管？

楊瓊瓔爭取水公司4300萬　大雅800戶明年底更換老舊自來水管

伴你前行期待重生　台東縣衛生局推動家庭支持教育訓練

李美彌《女子學校》回娘家　重回拍攝地屏東女中放映…周丹薇現身

基隆深澳國小「迷你足球」熱血開踢　運動教育向下扎根

竹市東門市場環保夜市來了　自備環保用具消費送熊熊口罩

延長線險釀大火　消防局呼籲民眾定期檢查家中電器

86歲古蹟「新竹少年刑務所演武場」　修復完成11日開放

TTPush 5周年系列活動　6日正式開跑

國父銅像竪立台南公園有變數！？　王家貞：出爾反爾意欲何為？

東區網紅「黑男邱比特」　扮演神秘人士群募正妹愛心助台東自閉兒

宏碁旗下安碁資訊前3季營收5.93億元　每股純益3.54元、年增14.68%

中信兄弟今天若再輸　恐讓出全年第一位置

10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

危樓列管名單無台南最後鬼樓　李鎮國批消防局老公寓如何列管？

想吃雞腿便當遭阻　納豆驚曝「演藝圈最會拍馬屁同事」竟是他！

路透：馬雲2017高調會晤川普惹惱北京　成為被監管遠因

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

地方熱門新聞

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

欠稅2201萬20年！桃園富男財產被管收

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

新竹4童誤打過期流感疫苗　懲處出爐

喬友大火4個月　今夜舉辦追思會

阿北忘了我是誰　警一眼認出讓他讚嘆

南投縣議會藍綠齊轟　毒品氾濫

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

COVID-19公費疫苗13期開放預約

即／彰化市大智路深夜大火！警消灌救中

台南西港大橋溺水案搜救3小時未果

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

南投縣立體育場跑道損壞　縣府砸3200萬將封場整修

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

更多熱門

相關新聞

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

越南18嬰兒遭誤打BNT　疏失人員停職

越南河內18名嬰兒準備在指定地點接種預防針，但最終卻被錯誤施打輝瑞BNT新冠疫苗。已知部分孩子事後出現發燒等常見的副作用，相關人員被下令停職。

AZ加開截止、BNT到貨　陳時中說明

AZ加開截止、BNT到貨　陳時中說明

婆婆「五倍券+疫苗2劑搞定」嘴臉神轉！媳傻爆眼

婆婆「五倍券+疫苗2劑搞定」嘴臉神轉！媳傻爆眼

東港安泰醫院打錯疫苗「3大疏失」　裁罰15萬

東港安泰醫院打錯疫苗「3大疏失」　裁罰15萬

確診者控花醫品質爛　院方：住院時未曾反映

確診者控花醫品質爛　院方：住院時未曾反映

關鍵字：

接種流感疫苗新冠一個月學生施打 呼吸道重症

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

李易低調念東海！本名難得曝光

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面