接種流感疫苗也抗新冠！花蓮一個月完成2萬5568名學生施打

▲花蓮校園流感疫苗施打，一個月時間完成總計147所學校、25568名學生施打，總施打率為77%。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局結合縣內各醫院和衛生所，於9月23日至30日一週的時間快速完成國中、高中職和五專一至三年級學生新冠疫苗BNT疫苗第一劑的接種。隨即於10月4日啟動校園流感疫苗的施打，終於在11月4日針對全縣國小、國中、高中職和五專一至三年級的流感疫苗接種畫下休止符。

衛生福利部疾管署2021公費流感疫苗接種從10月1日開打，因為今年新冠病毒肆虐，除了新冠疫苗的接種，流感疫苗的接種在預防呼吸道重症上，也扮演非常重要的角色，尤其是12歲以下的兒童，在沒有新冠疫苗的保護下，接種流感疫苗也能產生部分的保護效果。

花蓮縣長徐榛蔚非常關心孩子們的健康，九月底即指示衛生局，及早規劃校園學生流感疫苗的施打時程，今年校園流感施打自10月4日開始，結合縣內各醫院和衛生所，歷經剛好一個月的時間，完成了全縣國小、國中、高中職和五專一至三年級學生，總計147所學校、25568名學生的流感疫苗施打，學生總施打率為77%。

花蓮縣全縣國中小、高中職和五專一至三年級共147所學校，有33166名學生，10月4日起陸續在各級學校接種流感疫苗，11月4日完成全縣接種。國小、國中、高中施打率依序為82.3%、71.1%、74.1%。統計資料分析，國中及高中施打率較國小低，有可能因為BNT疫苗在9月底剛完成接種，影響接種流感疫苗的意願。此外，國中學生施打率又較國小及高中低，可能是國中一年級女學生除了BNT疫苗和流感疫苗外，人類乳突病毒（Human Papillomavirus, 簡稱HPV）疫苗第二劑也將在11月施打，因此降低了施打流感疫苗的意願。

花蓮縣衛生局朱家祥局長呼籲，秋冬季節來臨，流行性感冒病毒蠢蠢欲動，施打流感疫苗能有效預防流感及降低流感重症的機率，因此提醒尚未施打的學生或符合公費流感疫苗接種資格的鄉親，一定要儘快至本縣流感疫苗合約院所及衛生所預約接種，儘早產生抗體來對抗病毒。

衛生局提醒施打完疫苗後仍需注意個人衛生、勤洗手、戴口罩、保持空氣流通、養成良好個人生活習慣。再次提醒，今年流感疫苗與新冠疫苗（AZ、莫德納、高端、BNT）同時接種，兩者疫苗間隔時間至少7天，施打任何疫苗前請先主動告知疫苗接種史，避免出現兩劑疫苗間隔不足等問題。