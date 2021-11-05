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19歲女大生喝醉遭3男撿屍…「生理期性侵」慘死　警：床單全是血

▲▼女大生遭性侵後死亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女大生遭性侵後死亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南2015年曾發生一起慘案，近日在大陸社交軟體再度引起熱議。湖南一大一女生佩佩（化名）和幾名同學一起吃宵夜，喝醉以後被3名男同學抬入酒店，其中一名王姓同學與她發生關係，第二天佩佩被發現死於酒店。警方透露，死者正值生理期，「床單上全是血。」

綜合陸媒報導，佩佩是湖南省某職業技術學院的一名大一學生，是家中的獨女，長得乖巧伶俐，當晚和同學（5人）外出聚餐。從校方提供的攝影機畫面顯示，佩佩在晚上21點走出校門，同行的還有另外4名同學，包括3名男生和1名女生。

當天晚上，5個人自帶了8瓶125ml裝的白酒，來到學校附近一家餐廳。據悉，5人中除了另外一名女同學方方（化名）沒有喝酒之外，另外4人很快將隨身帶來的8瓶白酒喝光，而此時的佩佩早已是不省人事。

該餐廳老闆回憶，當時桌上只有1名女生沒有喝酒，在宵夜結束之前就已經離開，剩下的人隨後離開，「印象最深刻的是一名女生爛醉如泥。」佩佩喝醉後，3名男生把她帶到了學校附近的酒店，其中一名王姓男子和佩佩留下，另外2名男生離開了房間。

王男供述，到房間後，他與佩佩發生了性關係，約1分鐘後，發現佩佩處於生理期，終止了性行為。他供述，當晚和沒有知覺的佩佩發生性關係後，自己還洗了澡，下樓買了一包菸，又返回酒店與佩佩同床睡覺。

次日早上6點過，一覺醒來的王男發現佩佩「不對勁」，不說話也喊不醒，趕緊打電話喊來前一晚的男同伴，等他們到達酒店後，才撥打了急救電話並報警。急救人員到達後，發現佩佩已死亡。

▲▼女大生遭性侵後死亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女孩死亡時才19歲。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據悉，王男家住重慶市大足區龍崗街道，事發時就讀於該校資源系環境班大二，其父為重慶市大足區區政府官員。警方詢問筆錄顯示，王男在2015年5月6日和7日接受問詢時交代，他與佩佩是戀人關係，早在2014年9月和10月期間，雙方陸續談戀愛10餘天，並曾在學院發生過性關係，而現在正在追求女方。

對於「佩佩和王男是男女朋友」的說法，家屬表示質疑。佩佩母親說，女兒回家探望外婆時還對家人表示沒時間談戀愛，課程比較多，她還要努力準備考試。佩佩一名不願具名的寢室室友稱，佩佩「人長得漂亮，性格開朗，事發前沒有聽說過她談了男朋友」。

與佩佩聯繫頻繁的閨蜜也稱，不知道佩佩有男朋友。此外，辦案警員告訴家屬，根據佩佩和王男之間的簡訊推測，王男是在追求佩佩。此外，家人懷疑當晚喝的酒有問題，「其他人都沒醉，就灌她一個人，餐廳本來就有賣酒，為什麼還要自帶呢？這明顯是有人故意想要灌醉她以達到迷姦的目的。」

屍檢結果顯示，死者佩佩符合急性乙醇中毒死亡的特點。案發以後，湖南長沙縣警方以王男涉嫌強姦罪逮捕，但長沙縣檢察院卻對王男作出了不起訴的決定，男方被無罪釋放。佩佩的家人因為不服長沙縣人民檢察院作出的這一決定書，向長沙市人民檢察院提起申訴，請求公訴。

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