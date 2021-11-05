掐死阿嬤「指侵屍體」逞獸慾　吸膠男：還有聽到呻吟聲

▲陳谷豪犯下強盜殺人案，犯案坦承有指侵老婦人屍體且聽到呻吟聲。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

彰化一名73歲老婦黃月美（化名）2018年倒臥在農寮內，下半身赤裸、內衣被扯下，頸部還纏繞著褲子，檢警起初朝強盜殺人偵辦，但由於解剖後發現下體有分泌液體、子宮頸出血，法醫判斷是遭異物侵入，兇手陳谷豪被逮捕後坦承黃女死後有以手指侵入下體、舔吻胸部，最終被依強盜殺人、侮辱屍體判無期徒刑；Podcast節目《我在案發現場》找來專家剖繪陳男犯案心理，並讓聽眾擔任檢察官，親臨犯罪現場檢視證據最終起訴犯嫌。

黃月美2018年4月30日因為午餐沒有返家吃飯，下午1時許二女兒及女婿沿線找尋，發現黃女的機車就停在彰化大肚溪畔的農寮外，農寮的鐵門則被鎖頭鎖上，原本夫妻以為黃女已經離開，但越想越不對勁，以磚頭將鎖頭破壞後進入，發現黃女倒臥在貨櫃屋內，通報救護人員到場檢視，確認黃女已明顯死亡。

黃女平時都由丈夫載她到農寮來養雞、種菜，當日則是她自己前往，該地沒有什麼值錢物品，但黃女的機車鑰匙，以及平時會放在機車置物箱的皮包、證件等全消失。警方ㄏ癌發現遺體狀況相當詭異，初判是以褲子將她勒死強盜財物後，再將年邁的黃女衣褲褪去，佈置成性侵案的現場試圖要去誤導警方辦案。

鑑識小組不敢大意，採集了黃女的下體、胸部、指甲等生物跡證，此外發現黃女身上有多處抵禦傷。法醫當日緊急解剖遺體，發現死因是頸部被扼住造成窒息，並非是以褲子勒斃。至於下體還有驗出分泌物，常理來說是女性在存活狀態下發生性行為，才會分泌出的該液體，檢警也因此改變偵辦方向，認為老婦人可能是遭性侵劫殺。

▼黃女遺體倒在貨櫃屋內衣衫不整。（圖／記者陳豐德翻攝）



案發地點偏僻，農寮屬於監視器死角，但由於來往車輛也不少，警方鎖定案發期間有經過農寮的車主，查看他們行車紀錄器，意外發現當日10點47分開車經過時，農寮大門除了停著黃女機車外，還有另外一輛腳踏車，並依此線索鎖定騎腳踏車的男子動線沿線調閱監視器，在產業道路旁草叢發現黃女皮包，但是裏頭的金錢已經遭拿走。

由於影像中男子看起來像是流浪漢，警方也同步訪查周遭的公園以及廟宇，擴大搜索他犯案後會去的藏身地，最後在彰化市的網咖逮捕38歲陳谷豪，查出原本擔任海軍陸戰隊的他，因為一起性侵案件被判10年並退役，此外他還有嚴重的吸食強力膠惡習，2年前才因搶奪案服完刑出獄，不料又犯下此案。

陳谷豪向警方供稱3個月前就曾送過一隻相當疼愛的小狗給黃女，請她幫忙照養，但案發當天他騎車經過時，剛好看到阿嬤就問她用什麼餵小狗，阿嬤說是用餿水餵食，讓相當疼狗、都會買雞排餵食的陳男氣壞了，與阿嬤爭吵後失手將她掐死，之後將阿嬤搬到貨櫃屋後，將上衣扯下、褲子脫掉來故佈疑陣，還臨時起意搶走置物箱內的皮包，得手1950元現金後將農寮鎖頭扣上逃逸，移送時他還向記者說「很後悔，對家屬非常對不起」。

▼透過行車影像鎖定陳谷豪是騎乘腳踏車犯案。（圖／記者陳豐德翻攝）



但檢警查證，黃女餵養的3隻小狗都是姪子交給她養的，與陳男說法不符。到地檢署後檢察官突破心防，陳男改口說當日是看到農寮大門沒鎖，由於身上只剩下200元，自己一餐就要吃2個便當，擔心飢寒受凍所以闖進去找財物，卻遇到阿嬤恰好騎車前來，遭質問「你進來幹嘛」時，陳男還打算搶走阿嬤機車鑰匙，被阿嬤揮動安全帽制止且打到他的臉部，陳男於是氣得以雙手掐住阿嬤，直到超過5分鐘後才鬆手。

當時他認為阿嬤還沒死，於是將阿嬤抱進貨櫃屋內，以手指侵入阿嬤下體2、3次，並且將內衣拉下後舔吻胸部，過程中他還有聽到阿嬤發出的呻吟聲響。被問到為何要這麼做，陳男則稱當時自己沒有想那麼多，只是臨時起意而已，直到搶走皮包他再去搖阿嬤，發現阿嬤怎樣都沒反應，才認為阿嬤已經死亡。

為了確認指侵時黃女是否存活，這關係到性侵殺人罪或強制性交罪是否構成，法官傳喚了負責解剖的法醫出庭，法醫證稱黃女子宮頸有出血且沒看到血液有凝固，如果常人活著受傷後5分鐘血液會凝固，此證據支撐了她受侵害時可能已經死亡。

▼黃女遺體倒臥在內隔間，是否死後才遭到指侵成法官釐清重點。（圖／記者陳豐德翻攝）



不過法醫看法指出，死者發出的呻吟聲，可能是「瀕死」時胸腹受到外力壓迫，空氣擠出的聲音。至於下體分泌物的產生，法醫也說有可能死者是從生前就被性侵，這個性侵行為持續到死亡之後，但是因為瀕臨死亡、剛死亡，兩者在法醫學上很難斷定，在法醫無法斷定下，法官依照「罪疑唯利被告」原則，認定發生指侵時黃女已經死亡，且殺害當下陳男沒有性侵犯意，因此只構成侮辱屍體、強盜殺人罪。

此外陳谷豪因為罹患思覺失調疾病，因內向、依賴型、畏避、邊緣型人格，從12歲開始長期吸食強力膠，雖然有當庭向阿嬤的丈夫下跪，但仍然無法撫慰家屬傷痛。法官最終考量過往的精神鑑定醫師認為他有矯正、再社會化的合理期待，以前服刑在監時也沒有不良紀錄，認定陳谷豪不是沒有改過可能，因此判他無期確定。

犯罪心理專家葉怡伶老師在真實犯罪節目Podcast節目《我在案發現場》中指出，陳男比較接近「機會型」性侵害犯罪者，可能是在強盜財物後覺得有機可乘，在不管阿嬤是否死亡的狀態下，仍然要性侵以滿足自己的性慾，不過也有可能性是陳男的「性幻想腳本」本來就存在著性侵老婦人或屍體；至於陳男是不是因為強力膠吸太多才去性侵婦人，老師則表示吸食強力膠本身……

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▼死者的皮包被丟棄在草叢之內。（圖／記者陳豐德翻攝）



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