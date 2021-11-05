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17男集體性侵4天！　她痛訴：搭車醒來被扒光「一個接一個進來」　

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 少女連續4天遭17名男子折磨。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哈薩克5月發生一起驚悚事件，一名17歲女學生在返家的計程車上遭司機下藥，接著遭17名陌生男子關在一間上鎖的房間裡輪流性侵，過程中不但加以毆打、虐待，還揚言讓她淹死在河裡。少女經過地獄般的4天後終於脫身，至今事隔5個月，卻沒有任何一名嫌犯被捕。

《太陽報》4日報導，少女今年5月前往哈薩克南部薩雷阿加什（Saryagash）的市場購買參加舞會的禮服，回家路上搭乘計程車，卻發現車子逐漸偏離平常的路線，怕得開始哭泣。這時司機遞給她一瓶水，要她「冷靜點」，少女喝了幾口便昏了過去。

她向當地電視台KTK表示，醒來時發現自己身處一處河邊，全身赤裸地躺在地上，身邊圍繞好幾名男子，「他們在河岸邊性侵我，接著將我帶到一棟房子裡再次性侵，然後開始打電話給他們的朋友說道，『快來，我們這裡有個女孩』。」

少女指出，這群男子一個接一個走進自己被上鎖的房間「對我做那件事」，只要她試圖反抗就動手毆打，更威脅將她淹死在河裡，整整4天後才將她的衣服還給她，將她推出屋外。

少女事後指認當地17名男子為嫌犯，他們目前都受到限制，不能離開小鎮，卻沒有被捕。少女的母親指控，「這起刑事案件從5個月前就開始，在那之後沒有任何人被逮捕。」她們不再相信警方，才會決定親自公開這起事件。

突厥斯坦（Turkestan）地區警方發言人卡拉科佐娃（Saltanat Karakozova）表示，調查仍在進行中。調查人員則宣稱，受害者的母親銷毀重要證物，造成調查困難。這名母親則解釋，燒掉女兒的衣服是為了「擺脫不好的回憶」。

據當地媒體報導，少女的母親已經接受嫌犯共13750英鎊（約新台幣52萬元）的賠償。她宣稱，警方告訴她「應該為此滿足」並保持沉默，但她要的是性侵女兒的罪犯入監服刑。

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