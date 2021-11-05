失戀女大生騎車唱歌「被警察攔下」　結局逆轉！網友看哭了

▲女大生透露，她騎車高歌被警察攔下，本以為要挨罵...（示意圖／取自pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女大生發現暗戀多年的學長交女友，3日心想深夜回家沒人，便在騎車時撕心裂肺地高歌，發洩積壓已久的情緒，但唱到一半，後方警車突然跟上來，示意她靠邊停車。當下女大生以為自己不小心違規，怎料警員是聽她唱得要死不活，擔心她想不開，才追上來關心開導，讓她聽完心裡暖暖的，同時備感尷尬。

原PO在Dcard心情版發文表示，當天她實習比較晚下班，心想山路上應該沒人，因此肆無忌憚地飆高音，發洩心中壓力和情緒，「畢竟曾經暗戀的好多年的學長好像交新女友了」，沒想到正當她唱得忘我，後面一輛警車突然追上來搖下車窗，示意她靠邊停車。

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她表示，那時候以為自己犯法或做了什麼錯事，「結果不是，只是因為我唱得好像被男人拋棄，要生要死的那種...（警察）跟上來發現我眼眶紅紅的，才會讓我停路邊，還請我喝飲料安慰我。」

原PO說，雖然她沒有很想跟警察談心，因為明天還有早八的課，但還是很謝謝這位警員願意浪費半個小時、關心小事情，讓她覺得很感動，雖然整件事有些尷尬和好笑就是了。

許多網友看完紛紛笑說，「警察守護了世界的安寧」、「警察可能看多了，關心一下，怕妳想不開」、「警察好暖」、「很有警覺心的警察耶」、「我騎車也會唱歌，不過旁邊有人會立馬停止，很怕被發現」，還有女網友歪樓「警察帥嗎」、「我也需要帥警關心」、「在一起了嗎？」

另外，有人也分享類似經驗，「之前騎腳踏車從警察局前經過被叫住，想說我犯了什麼法，他就說：進來警察局後院，我教妳騎公路車，我永遠不會忘記，教我腳踏車怎麼換擋的是警察」、「我男友之前工作壓力太大，也是半夜在路上騎車大叫，被警察攔下來說：年輕人，不要亂叫！」引發討論。

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