小六女遭網友兩度帶到摩鐵嘿咻　家長見對話氣炸！控警辦案消極

▲桃園市1名小六女童家長日前在女童使用平板電腦發現與網友傳訊息，內容包括「下次不要射在裡面好嗎？」氣得報警要求警方揪出惡狼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱中岳、沈繼昌／桃園報導

桃園1名父親在日前發現年僅11歲的女兒謊稱要去圖書館，卻2度被男網友帶到摩鐵性侵，日前還在女兒使用平板電腦發現「下次不要射在裡面好嗎？」等對話，當場氣炸前往派出所報案處理，並要求警方揪出惡狼，但報案後認為警方未立刻抓人相當不滿；桃園市警方表示，本案經同仁追查，4日晚間已通知家屬與被害女童到場指認嫌疑人，亦妥備相關卷證資料報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並無推諉拖延情形，家屬可能心急不諳法律程序造成誤解，全案已進入偵辦階段。

桃園1名L姓父親出面控訴，目前就讀國小六年級的11歲女兒（化名：甜甜），在網路上結交1名男網友，並與該名男網友與男女朋友互稱，且男網友甚至還要求甜甜傳不雅照給他，年輕不懂事的甜甜也照做，最後甚至還相約到住家附近的旅館開房，並發生性關係。

L姓父親還指控，在10月31日晚上妻子發現平板通訊軟體有訊息在跳動，發現竟然是女兒帳號，且還與不明人士互傳訊息，妻子前往女兒房間查看，發現女兒竟然拿著另一支新手機在與1名男網友對話，妻子當下拿過手機看見對話紀錄後相當憤怒。

甜甜則向父母坦承，手機是名男網友送的，2人平時以男女朋友互稱，在10月24日、10月31日曾經一起前往住家附近的旅館開房間，且都有發生性行為，甜甜還在對話中向對方說「下次不要射在裡面好嗎？」、「我們是男女朋友，可以只親親抱抱嗎」等字眼，父母聞訊後當場氣炸。

男網友也還要求甜甜將對話紀錄刪掉，L姓父親氣憤之餘，10月31日跑到桃園市某派出所報案，警方受理完報案後，表示此案子已交由偵查隊處理，但苦等到4日都沒有回覆案件進度，當天下午1時許打電話至偵查隊詢問，還表示「沒收到此案」。

L姓父親氣憤表示，性侵是重大案件，這麼多天都沒有處理，當下透過議員助理前往關切，最後助理回覆在4日晚上7時許可以前往偵查隊指認嫌犯，指認後製作完筆錄，L姓父親問警方如何處理？要何時抓人？但警方卻僅回答發通知書要對方到案說明。

L姓父親相當無言，認為對方收到通知書就會跑路，警方應該要直接前往拘提，且當要再度提供更多對話紀錄時，承辦警員態度讓人感到相當消極；他痛斥，未滿11歲的少女被性侵，警方反應居然如此，難道要讓嫌犯繼續為非作歹嗎？

桃園市警方說，經向承辦人員詢問，被害女童家屬於11月1日帶女童前往本分局某派出所報案製作筆錄，同仁戮力追查後已於4日晚間通知家屬與女童到派出所指認嫌疑人，經女童指認確定嫌疑人身分後，警方已妥備相關卷證資料，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並無推諉拖延之情形，女童家屬可能因心急不諳法律程序而造成誤解，目前全案已進行偵辦階段。

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