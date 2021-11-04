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丈夫病亡弱勢女無力下葬　枋警出手救急

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝將善款交予宋姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝(右)將善款交予宋姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

領有中度身心障礙的獅子鄉宋姓婦人，先生罹患肝癌過世，無法處理後事，生活陷入困難，四處求助，枋寮警分局東海派出所長藍清輝獲悉，發動民間友人合力捐款新台幣2萬元救助，昐暫時幫她度過難關。

獅子鄉前鄉民代表柳宏忠日前得知鄉宋姓婦人，其49歲的先生於今年9月檢查出罹患肝癌，且是肝癌末期，經醫院使用標靶藥物治療後不久過世。

由於宋婦領有中度身心障礙證明無法工作，先前僅依靠丈夫打臨時工維生，一家生活相當困頓；為了治療先生癌症，沒有收入來源，導致一家人入不敷出，生活陷入困難。

丈夫過世後更是雪上加霜，四處求助；東海所藍所長得到訊息後，立即聯絡友人許展榮、鄭再松、藍怡芬、江宏偉、藍一宸、黃慶春、戴昆財、戴奎浚、藍一軒、劉財發、王人偉、藍雪琴，共同捐助新台幣2萬元，於日前在東海派出所內將善款交付給她，盼微薄之捐助可以暫緩生活所需經費，幫助處理其丈夫後續喪葬費用事宜，暫度難關。

枋寮分局長簡彥匡肯定藍所長帶領所內同仁，不僅發揮人民保母大愛的精神，在疫情嚴峻當下，對弱勢家庭主動聯絡善心人士解決困難，有能力的人更應該多多幫助他人；施比受更有福，足為同仁表率。

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