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屏東文學館「生鮮文學超市」來了　讓文字走進日常

▲即日起至2022年1月，《生鮮時書》在縣立圖書館總館四樓展出「生鮮文學超市」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲即日起至2022年1月，《生鮮時書》在縣立圖書館總館四樓展出「生鮮文學超市」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「歡迎光臨，生鮮文學超市」屏東縣政府文化處與推廣閱讀的數位媒體團隊《生鮮時書》合作，在圖書館裡，開一間文學超市，讓前來參展的民眾，可以挑選並帶回喜愛的文字與讀物，補充文學知識、精神糧食。

▲即日起至2022年1月，《生鮮時書》在縣立圖書館總館四樓展出「生鮮文學超市」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲即日起至2022年1月，《生鮮時書》在縣立圖書館總館四樓展出「生鮮文學超市」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

文化處表示，即日起至2022年1月，《生鮮時書》在縣立圖書館總館四樓－屏東文學館透過展覽「生鮮文學超市」，讓文字像超市裡隨手可得的日常補給品一般，方便我們攝取。

展區入口陳列蔬果及《讀曆書店》桌曆，希望喚起參展民眾的閱讀意識，思考每天攝取的資訊與知識是否充足。進入主展區，現場將陳列《讀曆書店2022》中的14位作家及選句，介紹《生鮮時書》欲改變現代人閱讀習慣的初衷。

在展區內，選擇4種生活風格的作品，掃入條碼就能取得《生鮮時書》根據情境，設計出的嚴選書單。而展區櫥窗，則陳列近期與《飲冰室茶集》合作的商品，希望透過享用飲品的片刻，讓閱讀進入日常。

文化處說，參觀展覽就像逛超市，挖掘新上架的商品，並補給日常用品，希冀以此向閱讀靠近，也讓文字走進日常，邀請大家光臨生鮮文學超市，帶走一份屬於自己的文學補給品。

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