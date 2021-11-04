休旅車狂叭公車30秒！警察聽到追上去　路怒駕駛吃紅單

記者張君豪／台北報導

3日晚間18時許，台北市興隆路辛亥路口一輛黑色休旅車對前方公車不斷按喇叭，有逼車嫌疑，當時路口文山二警分局興隆路派出所警員正在進行下班車流交整勤務，立刻騎乘警用機車依規定將連按喇叭的休旅車駕駛攔下，由於該車連續針對前車按喇叭接近半分鐘實在太誇張，警攔停盤查後依規定開單告發。

▲3日晚間興隆路辛亥路口發生休旅車沿街狂按喇叭逼車事件，警方依法攔停開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示：興隆路派出所警員吳旻諺3日18時6分於興隆路及辛亥口進行交整勤務，警員發現辛亥路四段處持續傳出不間斷鳴喇叭聲持續約半分鐘左右，警員發現便發現該輛黑色休旅車對前方公車不斷鳴按喇叭行為，且朝興隆路三段方向左轉。

▲3日晚間興隆路辛亥路口發生休旅車沿街狂按喇叭逼車事件，警方依法攔停開罰。（圖／記者張君豪翻攝）

警員立即騎乘警用機車上前將鳴按喇叭的自小客攔下，調查發現，兩車駕駛駕駛疑行經興隆路時互不禮讓，發生行車糾紛，黑色休旅車才會在後方不斷按喇叭疑有逼車行為，警方當場教育該名休旅車駕駛，並告知其狂按喇叭近30秒行為已影響到其他用路人。

警方認定他違反《道路交通管理處罰條例》第 41 條：汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定，或按鳴喇叭超過規定音量者，處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。當場製單告發以維公眾行車安全。

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