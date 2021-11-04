逼他現形！警大動作打聽收贓「檳榔幼苗」訊息　竊嫌投案認罪

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉林姓男子涉嫌兩度行竊檳榔幼苗，警方獲報鎖定查緝，大動作籲請農友相互打聽收贓消息，他自知難逃法網，向警方投案，表示想種植檳榔因此偷幼苗，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲林姓竊嫌向內埔警方投案，起出贓物 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東為農業大縣，因警力有限、民力無窮，為守護農民的心血結晶及增加警民互動，內埔警分局要求各分駐、派出所，邀集轄區村里、社區等農友共組「護農巡守隊」，一起防制竊案、守護各類農作物。

內埔警方日前先後受理2起檳榔苗竊案，分別為檳榔苗700株、225株遭竊，每株130元，警方獲報立即成立專案小組積極偵辦，並轉知鄰近護農巡守成員防制類似農果竊案再次發生。

經連日過濾分析相關跡證後終鎖定犯嫌，為求迅速追回遭竊檳榔苗，警方除佈線追緝外，並大動作請農友們協助互相打聽收贓消息，55歲林姓竊嫌知悉事跡敗露法網難逃，於是主動跟派出所聯繫並坦承犯案，並帶同警方前往藏匿處所取回遭竊的檳榔苗盆栽還給被害人。農民對內埔警方積極查緝一再表感謝；而該案順利查獲，展現另類警民互動。

分局長蘇偉荃表示，內埔警除加強打擊犯罪的力道，更結合各類地方資源共同防制案件發生，籲請農友要提升自我的防竊意識，例如加裝警鳴器、警示燈等，避免成為宵小下手的目標。