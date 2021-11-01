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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／八大行業明起「有條件鬆綁」　北市說明復業指引

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心10月28日宣布，分階段鬆綁八大行業防疫管制，以「有、無陪侍服務者」為區別，只要符合共通性防疫原則，無陪侍服務場所可於11月2日向地方政府提出復業申請。台北市政府11月1日臨時召開防疫記者會，由台北市副市長黃珊珊主持，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

面對疫情趨緩，台北市政府日前宣布不再固定舉辦防疫記者會，不過11月1日中午臨時新增行程，於下午3時舉辦防疫因應記者會，由黃珊珊、衛生局、社會局等相關人員出席，並針對北市八大行業防疫管制做說明。

根據中央規定，無陪侍服務者若符合下列防疫管理條件，11月2日起得開放營業，包括符合共通性原則、從業人員接種篩檢、提出申請並經地方政府核准、復業後管理。

針對八大行業防疫管制鬆綁，黃珊珊10月28日受訪時表示，「八大跟去年一樣。」八大很難做到社交距離、梅花座和隔板，因此北市2020年就採取嚴格實名制，尤其是酒店和相關對象，所以今年也是一樣，只要落實嚴格實名制，能夠在疫調時找到相關人員，警方臨檢時也會依據實聯制名單作業。

黃珊珊提及，等到中央指引出來之後，會再決定北市自己的八大行業指引，不過堅持公安、消防必須經過相關檢查，未來採取申請制，檢查完畢才能復業。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲▼柯文哲、黃珊珊出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

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