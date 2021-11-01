民眾黨士北雙姝對決！陳思宇拚反萊豬　黃瀞瑩創粉專「全新開始」

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民眾黨士北雙姝對決！陳思宇拚反萊豬　黃瀞瑩「打空戰」創粉專全新開始

▲▼陳思宇、黃瀞瑩。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲陳思宇、黃瀞瑩。（組合圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨台北市黨部9月進行議員、里長意願登記，過去不斷被傳出，有意願參選士林、北投區市議員的台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩日前證實，已有進行登記，未來將與台北市議員陳建銘的女兒陳思宇PK。不過，陳思宇於10月31日提及，離開立委邱臣遠辦公室，並於11月1日以個人身份召開記者會，想不到黃瀞瑩也於同一天開啟新粉絲專頁，兩人較勁意味濃厚。

民眾黨北市黨部於9月進行2022縣市議員、里長選舉意願調查，民眾黨傾向一區提名一人。據了解，擁有眾多支持者的「學姊」黃瀞瑩確定填寫北市第一選區「士林、北投」；民眾黨立委邱臣遠辦公室主任、前北市觀傳局長陳思宇，選擇接棒父親、現任台北市議員陳建銘，同樣選擇第一選區「士林、北投」，兩人撞同一選區的消息已曝光長達一年，雙方至今皆對士北堅持到底。

▲▼前台北市觀傳局長、民間團體「反萊豬.大眾走」聯盟召集人陳思宇舉辦「反萊豬.大眾走」記者會。（圖／陳思宇提供）

▲前台北市觀傳局長、民間團體「反萊豬.大眾走」聯盟召集人陳思宇舉辦「反萊豬.大眾走」記者會。（圖／陳思宇提供）

離開台北市觀傳局、角逐2019年北市士林大同區立委補選失利的陳思宇，在2020年立委選舉之後，到立委邱臣遠辦公室擔任主任職務，並當選民眾黨第一屆黨代表。

陳思宇於10月31日在臉書提及，自己在立院待了1年又8個月，第一天就是與邱臣遠並肩作戰，「在離開的今天，心中百感交集，很不捨卻也充滿驕傲。」並以民間團體「反萊豬.大眾走」聯盟召集人身份，11月1日赴監察院門口召開「反萊豬大眾走」記者會，遞狀監院調查蔡政府在萊豬議題是否把關不力。

▲▼台北市副發言人黃瀞瑩、魏佑任開新粉專。（圖／翻攝臉書）

▲台北市副發言人黃瀞瑩於11月1日創新粉專，並提及「全新開始」。（圖／翻攝臉書）

不過，就在陳思宇以新身份展開活動的同時，黃瀞瑩於同天（11月1日）成立新粉專，第一篇文章就直言「全新開始」，並且表示「一個人走得快，一群人走得遠，今天的我，希望你能繼續成為我的夥伴。」

被問到為何突然成立粉絲專頁？是否為投入2022議員選舉第一步？黃瀞瑩接受《東森新媒體ETtoday》訪問時回應，過去一直使用個人臉書發言，不過近期有許多重大市政議題需要溝通與宣傳，希望能有一個更正式的平台對外宣布，「目前的身份是台北市政府副發言人，會以市政宣導為重，希望能有更多人一起來了解台北市府的努力。」

至於剛好與陳思宇在同天以全新身份出發，是否有些尷尬？黃瀞瑩僅回應，一起努力加油。 

而今年2月從黃珊珊隨行秘書升任為北市副發言人的魏佑任，早將戶籍從桃園中壢遷到北市，並將意願登記第三選區「松山、信義」。魏佑任也同樣於11月1日成立粉專，只見封面相片寫著「有責任，當你的市政發言人」，第一篇文章則標註台北市副市長黃珊珊，直言「11月1日走入第一線，作伙拼城市價值實現。」

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