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民進黨公投「政治話術」曝光　他轟：別低估人民智慧

▲▼蔡英文「四大公投」首場說明會。（圖／記者張榮恩攝）

▲民進黨「四大公投」首場說明會。（圖／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

今年12月18日將有4大公投案舉行，分別為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。國民黨立委李德維公開民進黨在處理公投的「政治話術」，他痛批，民進黨政府真的不要低估人民的智慧，睜眼說瞎話到這種程度。

李德維1日在臉書發文表示，上週末，民進黨全面啟動公投宣講，但很遺憾地，完全沒有所謂「溝通」與「釋疑」，只是一群政客，置身在有如選舉造勢般的聲光效果中，用偷換概念的話術，試圖洗腦民眾。

李德維直言，護藻礁，民進黨說是「妨礙能源轉型」，姑且不論，護藻礁是捍衛生態保育，永續台灣的價值，就算要從能源角度切入，毀藻礁蓋三接，接下來還有四接，五接要蓋，燒這麼多天然氣算哪們子的能源轉型？全世界都在想盡辦法減碳，只有民進黨政府宣傳「火力全開」，要臉不要？

針對民進黨對反萊豬公投的話術，李德維痛批，就更扯了，公投主文清清楚楚寫著：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」結果從總統蔡英文以降，副總統賴清德，行政院長蘇貞昌臉書貼文或是宣講，全都故意把反萊豬，說成反美豬。

李德維說，可笑的是，根據民進黨政府現在的開放政策，全世界的萊豬都可以進口，那不是只有美豬的問題，且不含萊劑的美豬，現在也照樣進口，誰反了？他怒轟，民進黨政府真的不要低估人民的智慧，睜眼說瞎話到這種程度。

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